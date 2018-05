PROBABILI FORMAZIONI “LA NOTTE DEL MAESTRO”/ White e Blue Stars per Andrea Pirlo: i convocati

Probabili formazioni “La Notte del Maestro”: White e Blue Stars per Pirlo, in campo le stelle per la partita di addio del centrocampista. Le ultime notizie sulle squadre

21 maggio 2018 Silvana Palazzo

Probabili formazioni La Notte del Maestro

La stagione si è chiusa ieri con gli ultimi verdetti, mentre oggi si conclude ufficialmente la carriera da calciatore di Andrea Pirlo. “La Notte del Maestro”, partita di addio al calcio giocato del centrocampista è in programma oggi a San Siro. C'è grande attesa per la sfida che verrà trasmessa su Sky e Tv8, visto che Pirlo ha convocato tantissimi campioni del passato e del presente, ex compagni di squadra e avversari. All'amichevole parteciperanno davvero tante stelle. In campo vedremo White Stars contro Blue Stars, in omaggio ai colori delle maglie. Tra le novità anche la presenza di Antonio Di Natale: anche l'ex attaccante dell'Udinese sarà in campo a rendere omaggio a Pirlo. Per ora nessuno, a partire dal diretto interessato, si è sbilanciato sulle formazioni: dai profili social del Maestro abbiamo appreso solo che le due squadre scenderanno in campo con un 4-3-3 speculare. Chi saranno però i primi 22 giocatori a scendere in campo?

PROBABILI FORMAZIONI “LA NOTTE DEL MAESTRO”

Abbiamo provato a fare delle ipotesi circa le formazioni che scenderanno in campo per “La Notte del Maestro”. L'11 delle White Stars dovrebbe essere formato da Dida tra i pali, Cafù e Serginho sulle fasce, Costacurta e Maldini al centro della difesa; Gattuso, Lampard e Camoranesi a centrocampo e Ronaldinho dietro le due super punte Ronaldo e Shevchenko. In teoria ci dovrebbe essere tanto dell'ultimo grande Milan... Tra le Blue Stars spiccherà invece Gianluigi Buffon, fresco di addio alla Juventus. In difesa Cannavaro e Nesta, con Zambrotta e Grosso sulle fasce. A centrocampo Ambrosini e Seedorf con Pirlo, mentre in attacco ci sarà Totti a servire Inzaghi e Toni. Ma Andrea Pirlo, da buon padrone di casa, onorerà tutti i suoi ospiti giocando un tempo per parte.

La formazione dei White Stars, allenati da Antonio Conte e Carlo Ancelotti, ha a disposizione: Abbiati, Bonucci, Chiellini, Favalli, Jankulovski, Oddo, Simic, Zanetti, Baronio, Leonardo, Pepe, Rui Costa, Verratti, Vidal, Roberto Baggio, Del Piero, Di Natale, Iaquinta, Matri, Pato, Vieri. I Blue Stars, guidati in panchina da Massimiliano Allegri, Roberto Donadoni e Mauro Tassotti avranno invece a disposizione Storari, Adani, Andrea Barzagli, Bonera, Diana, Ferrara, Kaladze, Materazzi, Albertini, Brocchi, De Rossi, Diamanti, Marchisio, Perrotta, Borriello, Cassano, Quagliarella, Tevez, Ventola.

