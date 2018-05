Video/ Cagliari Atalanta (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 38^ giornata)

Video Cagliari Atalanta (1-0): gli highlights e i gol della partita valida per la 38^ giornata di Serie A. La squadra sarda è salva grazie alla rete di Ceppitelli: la Dea chiude 7^.

21 maggio 2018 Michela Colombo

Video Cagliari Atalanta, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Con la vittoria per 1-0 occorsa ieri sera alla Sardegna Arena per il Cagliari contro l’Atalanta, la compagine di Diego Lopez trova la salvezza nella 38^ e ultima giornata del primo campionato. Un successo pesante quello del club dei 4 mori, arrivato dopo una partita molto testa ed equilibrata: decisiva la rete di Ceppitelli arrivata solo all 87’ cui la Dea ha provato a rispondere al 91’ con Caldara, che si è procurato e ha calciato un rigore, però sbagliato. Nulla da fare quindi per Gasperini e i suoi, che complice l’affermazione a San Siro del Milan sulla Fiorentina, chiude la stagione con il settimo posto e solo il turno preliminare nella prossima edizione dell’Europa League.

LE STATISTICHE

Dando ora un occhio alle statistiche fissate al triplice fischio finale di Cagliari Atalanta 1-0, vediamo che l’Atalanta può vantare un maggior possesso palla registrato soprattutto nella ripresa e fissato alla notevole percentuale del 69%: a ciò aggiungiamo anche 12 tiri di cui 4 in porta, 11 corner e 3 parate. Per quanto riguarda invece i numeri del Cagliari, ecco che il possesso palla per i padroni di casa è stato fissato sul 31%, sono stati poi 6 i tiri totali e 4 quelli indirizzati verso lo specchio avversario. Aggiungiamo poi per i sardi anche 16 punizioni, 5 alci d’angolo e ben 4 parate.

