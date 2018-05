Video/ Milan Fiorentina (5-1): highlights e gol della partita (Serie A 38^ giornata)

Video Milan Fiorentina (5-1): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e le dichiarazioni della partita. I rossoneri dilagano nel secondo tempo e si prendono l'Europa League

21 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Milan Fiorentina, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Allo Stadio Giuseppe Meazza il Milan sconfigge la Fiorentina con un netto 5 a 1. Nel primo tempo i toscani passano in vantaggio con Simeone, su assist di Chiesa, al 20' approfittando del pallone rubato da Dabo a Bonucci. I rossoneri, tuttavia, pareggiano al 23' grazie alla punizione di Calhanoglu e completano il sorpasso grazie a Cutrone al 42', servito dallo stesso Calhanoglu. I viola sostituiscono per infortunio Vitor Hugo, Pezzella e probabilmente anche Sportiello prima dell'inizio della ripresa e, nel secondo tempo, i padroni di casa dilagano a partire dal tris di Kalinic del 49'. L'ottimo Cutrone sigla la doppietta personale, sempre su assist di Calhanoglu, al 59' e, nel finale al 76', ci pensa Bonaventura a chiudere definitivamente ogni discorso in azione personale. I 3 punti guadagnati permettono al Milan di raggiunger quota 64 ed accedere all'Europa League senza passare dai preliminari mentre nella prossima stagione la Fiorentina, rimasta ferma a 57 punti, non disputerà le coppe europee.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro si evidenzia come il Milan abbia ampiamente meritato il successo a cominciare dal possesso palla favorevole con il 54%. In fraseggio i rossoneri hanno perso più palloni rispetto ai viola, 40 a 37 con 8 del solo Bonucci, ma ne hanno pure recuperati un numero maggiore, 23 a 16 con 6 per Romagnoli. In fase offensiva spicca poi il 16 a 7 nelle conclusioni totali, delle quali 11 a 3 destinate nello specchio della porta e 3 firmate da Cutrone, oltre al 13 a 3 nelle occasioni da goal, 5 sempre per Cutrone. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Milan è stato più falloso visto il 10 a 5 nel computo degli interventi irregolari commessi e l'arbitro Fabbri, della sezione di Ravenna, ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Kessie e Calhanoglu da un lato, Pezzella dall'altro.

MILAN FIORENTINA, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

