Video/ Sassuolo Roma (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 38^ giornata)

Video Sassuolo Roma (0-1): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e le dichiarazioni della partita giocata domenica 20 maggio per la 38^ giornata del campionato di Serie A

Video Sassuolo Roma, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Ecco le statistiche della partita giocata al Mapei Stadium tra Sassuolo Roma, coi giallorossi che si sono imposti per una rete a zero grazie all'autorete di Pegolo. Cominciamo dai tiri, 31 complessivi: 16 dei padroni di casa e 15 di marca capitolina. Ospiti più precisi nel centrare lo specchio della porta, con 6 occasioni all'attivo. 3 invece i tentativi del Sassuolo. Possesso palla schiacciante in favore della Roma, che porta a casa un netto 60%. 22 i falli commessi dalle due squadre, 14 dalla squadra di Iachini. Partita complessivamente molto corretta, con sole due ammonizioni rimediate dalle formazioni in campo. 5 le segnalazioni di fuorigioco, mentre il numero dei calci d'angolo tocca quota 14.

LE DICHIARAZIONI

Nel post partita il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato l'esito della gara ai microfoni di Rai Sport: "Dobbiamo migliorare quella che è stata la nostra stagione e capire dove abbiamo sbagliato. Dobbiamo esser bravi a ripartire nel migliore dei modi sapendo che siamo più avanti nella conoscenza dei giocatori. Alisson? E' un giocatore per noi importante. E' normale che il mio desiderio è che rimanga. Sono convinto rimarrà con noi". Ecco invece il parere del mister neroverde Beppe Iachini in conferenza stampa: “Il Sassuolo ha fatto una buona gara, considerando che siamo a fine stagione. Ci tenevo molto all'undicesimo posto, abbiamo rincorso dal terzultimo posto e ci siamo arrivati, è il secondo miglior piazzamento del Sassuolo in Serie A, più di questo non potevo chiedere".

