ANCELOTTI AL NAPOLI/ Incontro in corso con Giuntoli e De Laurentiis: il tecnico chiede un triennale

Ancelotti al Napoli, incontro in corso con Giuntoli e De Laurentiis: pronto un biennale da 6 milioni di euro. Il tecnico di Reggiolo potrebbe dire sì al club partenopeo nelle prossime ore

22 maggio 2018 - agg. 22 maggio 2018, 23.13 Davide Giancristofaro Alberti

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Bayern - LaPresse

Presso la sede della FilmAuro a Roma e poi presso l'abitazione del patron azzurro, prosegue la prima chiacchierata tra Carlo Ancelotti e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Dalle indiscrezioni che stanno trapelando, Ancelotti accetterebbe questa nuova sfida solo con la certezza di poter portare avanti un progetto a medio termine. La richiesta dell'ex tecnico di Milan, Chelsea, Real Madrid, Paris Saint Germain e Bayern Monaco sarebbe di un contratto triennale. Alzando l'ingaggio a 6 milioni e mezzo di euro annuali, De Laurentiis potrebbe proporre un accordo biennale con un'opzione per il terzo. Una verifica dopo due anni di lavoro per capire se si possa andare avanti insieme, per poi eventualmente rinnovare l'accordo. Lo sforzo economico del Napoli indica una forte volontà di arrivare ad Ancelotti, vedremo se si arriverà ad un accordo o se servirà un altro incontro. (agg. di Fabio Belli)

OFFERTI 6 MILIONI L'ANNO D'INGAGGIO

Si avvicina a grandi passi al Napoli, Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del Bayern Monaco sarebbe la prima scelta di Aurelio De Laurentiis, che stufo di avvicinarsi allo scudetto, starebbe ora pensando ad un pezzo da novanta, per riportare il tricolore all’ombra del Vesuvio. Stando a quanto svelato dai colleghi di Sportitalia, in serata ci sarebbe stato un incontro fra il tecnico di Reggiolo e il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Dopo il vis-a-vis i due si sarebbero spostati a casa del presidente, per proseguire questo importante faccia a faccia. La strada sembrerebbe tutta in discesa anche perché Ancelotti sarebbe stuzzicato dal progetto Napoli.

UNA SFIDA AFFASCINANTE

Resterà da trovare l’intesa per quanto riguarda il contratto, con Ancelotti che avrebbe chiesto un accordo da tre anni a sei milioni di euro netti a stagione. Gli azzurri sarebbero invece maggiormente propensi ad un biennale con opzione per un prolungamento per una terza stagione. Pare che nei precedenti contatti, si sarebbe anche già abbozzato al calciomercato, con l’ex allenatore del Milan che avrebbe dato il suo ok alla cessione di Mertens e Jorginho, mentre vorrebbe che venissero trattenuti ad ogni costo Koulibaly e Insigne. Sicuramente una sfida affascinante quella del Napoli per Ancelotti, che dopo aver guidato delle “certezze” negli ultimi anni come Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint Germain e Chelsea, si troverebbe ora a dirigere una squadra non di primissima fascia ma che ambisce al definitivo salto di qualità.

