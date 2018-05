Antonio Conte/ Addio al Chelsea da vincente: sfumata la Nazionale, torna di moda il Milan?

Antonio Conte, tutto da scrivere il futuro del tecnico italiano: vicino all'addio al Chelsea, nonostante la vittoria in FA Cup, potrebbe tornare di moda per il Milan

Antonio Conte (LaPresse)

Antonio Conte e il Chelsea, una storia d’amore che può terminare dopo due stagioni. Arrivato nell’estate 2016 dopo la più che positiva esperienza sulla panchina della Nazionale italiana, il tecnico italiano ha riportato alla vittoria i Blues: trionfo in Premier League 2016-2017 al termine di una cavalcata straordinaria dopo un avvio di stagione non entusiasmante (si parlò anche di esonero dopo cinque giornate, ndr). In questa stagione però il Chelsea non si è ripetuto: fuori dalla qualificazione in Champions League con il quinto posto, 70 punti in 38 partite. Una stagione che può comunque essere considerata positiva per il tecnico, che ha condotto la formazione londinese alla vittoria in FA Cup contro il Manchester United del rivale storico Josè Mourinho. Nonostante ciò però il Chelsea e l’allenatore hanno intenzione di divorziare…

QUALE FUTURO PER ANTONIO CONTE?

"Se resto? La mia posizione non cambia, rimane la stessa. Non ho voluto ascoltare proposte perché da gennaio la mia decisione di rispettare col Chelsea il contratto è stata chiara. Rimango su questa posizione, in due anni ho dimostrato di essere un vincitore seriale, nonostante le difficolta", queste le parole di Antonio Conte riportate da tuttomercatoweb.com. Il tecnico rivendica i suoi meriti, ma apre inevitabilmente all'addio: un addio da vincente, come è nel suo stile. Se il Chelsea sembra intenzionato a puntare su Maurizio Sarri, tecnico vicino alla separazione con il Napoli, il futuro di Conte resta ancora enigmatico. Accostato ad un ritorno sulla panchina della Nazionale italiana, poi occupata da Roberto Mancini, il nome di Conte potrebbe tornare di moda per due squadre: il Napoli, che però sembra orientato su Carlo Ancelotti, e il Milan. I rossoneri hanno cercato in diverse occasioni di portare a Milano l'ex tecnico della Juventus e non è da escludere che Fassone e Mirabelli ci provino nonostante il recente rinnovo di Gennaro Gattuso...

