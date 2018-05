Classifica Giro d’Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (16^ tappa Trento-Rovereto)

Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa è sempre sulle spalle di Simon Yates, anche alla vigilia della 16^ tappa. Le altre graduatorie prima del via della cronometro Trento-Rovereto.

22 maggio 2018 Michela Colombo

Simon Yates in maglia rosa (LaPresse)

Il Giro d’Italia 2018 torna sotto ai riflettori dopo l’ultimo turno di riposo della sua 101^ edizione; si accende quindi oggi 22 maggio la 16^ tappa e ci chiediamo chi si presenterà al via della Trento-Rovereto da leader della classifica generale. Al momento la vetta è ancora occupata da un eccezionale Simon Yates, che andando a vincere anche la precedente frazione è sempre più leader incontrastato della classifica generale. Sua quindi la maglia rosa e il crono generale di 65 ore 57 minuti e 37 secondi ma soprattutto un vantaggio che si fa via via sempre più importante con il passare delle frazioni. Alla vigilia della cronometro individuale di oggi infatti il britannico della Mitchelton ha aumentato il gap alle spalle con Tom Dumoulin, il vincitore in carica del Giro d’Italia. Per l’olandese ecco ora il distacco di 2’11”: terzo gradino del podio sempre per Domenico Pozzovivo che conferma un ottimo piazzamento, pur vantando un gap da colmare sul leader della classifica generale di 2’28”. Nella top five ecco poi Pinot e Miguel Angel Lopez, mentre colmano la top ten nomi come Carapaz, Froome, Bennett, Bilbao Lopez e Konrad: i distacchi per tutti (specie per il corridore della Sky) è ben inclemente. Da segnalare lo scivolone di Fabio Aru: il ciclista della Uae Emirates è finito solo 22^ nella classifica generale e registra un distacco di 25’ 14” di distacco.

LE ALTRE GRADUATORIE

Dato a Simon Yates nuovamente la maglia rosa andiamo a vedere quale sarà la situazione nelle altre graduatorie del Giro d’Italia 2018. Occhi puntati quindi sulla classifica riservata ai giovani under 25 di questa edizione della corsa rosa: la maglia bianca va anche alla vigilia della 16^ tappa sulle spalle di Miguel Angel Lopez, che vanta ora il crono di 66h02’04”. Dietro al ciclista dell’Astana a podio vediamo anche Carapaz e O’Connor: il primo registra un distacco di 20 secondi, il secondo un gap di 2’45”. Per la maglia ciclamino riservata alla classifica e punti ecco che il re rimane sempre l’azzurro Elia Viviani, arrivato a quota 237 punti: dietro di lui Sam Bennet e Simon Yates che però di punti ne registrano appena 197 e 113 a testa. Ultima graduatoria che consegna una maglia prestigiosa al suo leader è quella riservata agli scalatori. Il leader che veste la maglia azzurra oggi al via della cronometro di Trento-Rovereto è l’azzurro Giulio Ciccone della Bardiani. In realtà il primo classificato sarebbe Simon Yates con 91 punti ma l’inglese indosserà già quella rosa: per l’italiano sono 52 i punti trovato finora.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Simon Yates (Gbr) in 65h57'37"

2 Tom Dumoulin (Ned) +2'11"

3 Domenico Pozzovivo (Ita) +2'29"

4 Thibaut Pinot (Fra) +2'37"

5 Miguel Angel Lopez (Col) +4'27""

6 Richard Carapaz (Ecu) +4'47"

7 Chris Froome (Frb) + 4'52"

8 George Bennett (Nzl) + 5'34"

9 Pello Bilbao (Spa) +5'59"

10 Patrick Konrad (Aut) + 6'13"

© Riproduzione Riservata.