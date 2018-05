GIGI BUFFON AL PARIS SAINT GERMAIN/ Domani l'annuncio ufficiale? Contratto fino al 2020, ecco i dettagli

Buffon al Paris Saint Germain, mercoledì l'annuncio? Per l'ormai ex juventino pronto un ricchissimo biennale per lanciare l'assalto alla Champions con i transalpini

22 maggio 2018 Fabio Belli

Gigi Buffon (foto LaPresse)

Il giorno del grande annuncio di Gigi Buffon al Paris Saint Germain potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Anzi, vicinissimo, visto che l'ormai ex juventino, nonché storico numero 1 della Nazionale italiana, sarà presentato dalla formazione transalpina il prossimo mercoledì. Un momento emozionante visto che a 40 anni Buffon non si rimette in gioco con un'avventura all'estero esotica, ma in un vero e proprio top club a caccia ormai da diverse stagioni dell'affermazione in Champions League. Per il Paris Saint Germain, la scelta di un portiere era d'obbligo, ma la sorpresa è stata puntare su Buffon: un nome che può essere un colpo straordinario anche a livello di marketing, in una squadra già ricchissima di stelle, Neymar su tutti.

GIGI BUFFON AL PSG? I DETTAGLI DELL'ACCORDO

A livello economico ancora non è stato reso pubblico l'accordo che porterà Gigi Buffon a vestire la maglia del Paris Saint Germain, ma si parla di un ingaggio che potrebbe assestarsi sui sette milioni di euro a stagione. Soprattutto, l'accordo sarà biennale, il che porterà Buffon a vestire la maglia del PSG fino al 2020, prolungandone di conseguenza la carriera. Una scelta che, a detta dello stesso Buffon, non porterà avanti però la sua presenza nel club Italia. Come affermato dal portiere nella conferenza stampa recentemente effettuata, il discorso azzurro è chiuso a causa delle troppe polemiche che hanno accompagnato Buffon negli ultimi mesi in Nazionale. "Ero un problema mesi fa, figuriamoci adesso", ha affermato perentoriamente in merito Buffon.

