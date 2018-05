Giro d’Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (16^ tappa Trento-Rovereto)

Diretta Giro d'Italia 2018: info streaming video e tv della 16^ tappa, la cronometro individuale da Trento a Rovereto, attesa oggi martedi 22 maggio.

22 maggio 2018 Michela Colombo

Tom Dumoulin (LaPresse)

Ultimo giorno di riposo per il Giro di’Italia 2018 che dà il via oggi martedì 22 maggio all’ultima decisiva settimana della sua 101^ edizione. Per inaugurare quindi gli ultimi decisivi giorni per la corsa rosa ecco una cronometro individuale nella 16^ tappa, che prevede 34,2 km fra Trento e Rovereto. La cronometro è prova che di solito viene inserita al massimo due volte in tutte le tre settimane di gara, ma che ha ugualmente notevole incidenza sull'economia delal corsa. Anche nella precedente edizione 2017 del Giro d’Italia le prove a cronometro sono state solo due l’ultima era occorsa proprio nella tappa finale di Milano: quest’anno una scelta innovativa per la direzione di gara, che ha deciso di inserire la seconda prova contro il tempo proprio oggi (la prima fu a Gerusalemme), dopo che erano state le montagne le grandi protagoniste delle ultime frazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 16^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la sedicesima tappa Trento-Rovereto avranno inizio già alle ore 11.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.58 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

IL TRACCIATO

Dopo la prima crono individuale di Gerusalemme, prima tappa del Giro d’Italia 2018, la prova che vede assoluti protagonisti i cronomen torna oggi con la 16^ frazione da Trento e Rovereto. Il via del primo corridore è attesa alle ore 13.20, mentre l'arrivo dell'ultimo ciclista è prevista intorno alle ore 17.15. La prova si annuncia impegnativa anche perchè sia il via che l’arrivo si svolgeranno al centro della città, dove non mancheranno le insidie: vediamo allora nel dettaglio il tracciato della 176^ tappa. Come abbiamo detto sia la partenza che il traguardo finale vedranno i corridori impegnati in tratti molto complessi e articolati nei centro città, mentre ci sarà spazio per strade più dritte nel mezzo del tracciato, quando la corsa seguirà il corso del fiume Adige. In tutto saranno 34,2 i km da affrontare e come al solito si presenterà per primo al via l’ultimo corridore della classifica generale. Due i punti di rilevamento cronometrico intermedio ovvero al 2,7 km di Aldeno e al 25,6 km di Nogaredo. Chiaramente i pericoli maggioro che riserva questa prova non sono certo le altimetrie ma il disegno del tracciato: la corsa rosa affronterà ostacoli stradali cittadini come rotatorie e spartitraffico che ad alta velocità potrebbero risultare oltremodo pericolosi. Per fortuna le strade affrontate saranno comunque ben asfaltate e sufficientemente larghe in molti punti.

