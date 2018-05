Gp Monaco, nazionale piloti/ Live streaming video su Sky Sport della sfida con la Star Team for the Children

Gp Monaco, nazionale piloti: live streaming video su Sky Sport della sfida con la Star Team for the Children. In campo, dalle ore 18:30, i piloti della Formula e e alcuni ex calciatori

Fisichella, nazionale piloti - Instagram

Fra meno di un’ora, attorno alle ore 18:30 di questa sera, si giocherà la classica sfida della nazionale piloti che anticipa il Gran Premio di Monaco. In diretta dallo stadio Lucien Rhein di Mentone, la compagine degli uomini al volante sfiderà una squadra composta da alcuni componenti dell’associazione Star Team for the Children del Principato di Monaco. Si tratta di un evento tradizionale, visto che per la 25esima volta nella storia la Formula One Drivers scenderà in campo inaugurando di fatto il lungo weekend monegasco che ci poterà fino alla gara di domenica pomeriggio. Ad organizzare l’evento, il Principe Alberto II, e l'incasso della partita verrà devoluto ai bambini bisognosi di tutto il mondo. Molte le stelle in campo, fra cui lo stesso Principe, nonché Flavio Roma, ex portiere italiano, Luodovic Giuly, ex calciatore della nazionale francese, ma anche William Gallas, Riccardo Patrese ed altri ancora, allenati da Claudio Ranieri.

COLLEGAMENTO DALLE ORE 18:15

La nazionale dei piloti sarà invece allenata da Ivan Capelli, e farà affidamento su suoi fuoriclasse, leggasi, fra gli altri, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Max Verstappen, Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas. Tutti gli abbonati a Sky Sport potranno assistere alla partita in diretta tv, e per farlo vi basterà collegarvi dalle ore 18:15 su Sky Sport F1. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming, comodamente attraverso il vostro personal computer, smartphone o tablet: vi basterà collegarvi all’applicazione Sky Go, riservata ai soli clienti, e godervi lo spettacolo. Il fischio di inizio avverrà alle ore 18:30 di questa sera.

© Riproduzione Riservata.