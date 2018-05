Italia Russia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Nations League femminile)

Diretta Italia Russia: info streaming video e tv del primo match della seconda settimana della Volleyball Nations League. Le azzurre fanno tappa in Corea del sud.

22 maggio 2018 Michela Colombo

Miriam Sylla (da Fivb.com)

Italia-Russia, è la partita in programma oggi martedi 22 maggio 2018 a Suwon, in Corea del Sud: fischio d’inizio fissato per le ore 8.00 italiane, per il primo match della seconda settimana della Volleyball Nations League di volley femminile. La nazionale del Ct Mazzanti lascia quindi il Nordamerica per volare in Corea del sud e approvare il secondo turno del torneo targato Fivb che di fatto ha soppiantato la precedente Word Grand Prix. C’è sicuramente molta emozione in casa delle azzurre, ben determinate a rimediare alla terribile settimana di esordio nella competizione, dove hanno messo a segno ben 3 KO di fila e un solo punto per la classifica. Di fronte però ecco la Russia di Vadim Pankov, un avversario ben ostico, che di sicuro darà del filo da torcere alle nostre ragazze.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Italia e Russia, attesa oggi alle ore 8.00 secondo il fuso orario italiano, non sarà visibile in diretta tv, ma solo in differita. Per tutti gli appassionati quindi l’appuntamento con il volley femminile sarà alle ore 14.50 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video del match prevista quindi sempre alle ore 14.50 tramite il portale gratuito raiplay.it.

COME ARRIVANO LE DUE NAZIONALI

Come abbiamo detto prima, la nazionale di Mazzanti non arriva al secondo turno di Suwon al massimo della forma, viste le tre sconfitte rimediate pochi giorni fa a Lincoln: il primo gruppo scelto dal ct azzurro ha infatti incassato un KO per 3-0 dalla Turchia, la sconfitta per 3-2 dalla Polonia, e l’ultima batosta per 3-0 dalla nazionale Usa. Non così negativo invece il bilancio della nazionale russa, che invece ha vissuto la prima settimana della Volley ball Nations League in casa a Ekaterinburg. Per la Russia si conta infatti il successo per 3-1 contro l’Argentina, a cui ha fatto seguito la vittoria per 3-1 sulla Thailandia: male ultimo match con l’Olanda, dove le padrone di casa sono state batte per 3-0. Tale dati però non devono farci pensare che per l’Italia il pronostico sia già stato scritto. Ricordiamo che il gruppo si sta solo ora amalgamando e inoltre per questo weekend il ct Mazzanti potrà contare anche su personaggio di maggior esperienza come Lucia Bosetti, che si è aggregata al gruppo pochi giorni fa. Servirà comunque un weekend perfetto da parte dell’italia per non perdere subito tutte le speranze di qualificarsi alla Final Six della Nations league 2018.

© Riproduzione Riservata.