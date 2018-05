Milan fuori dalle Coppe?/ La Uefa ha bocciato il settlement agreement: rischia anche l'Europa

Milan fuori dalle Coppe? La Uefa ha bocciato il settlement agreement presentato dal club rossonero, la sentenza definitiva a metà giugno: niente Europa League

Milan fuori dalle Coppe? (LaPresse)

Milan fuori dalle Coppe? Tensione in casa rossonera, la UEFA ha bocciato il settlement agreement: dopo aver escluso la possibilità di voluntary agreement, l’organismo europeo ha rispedito al mittente anche il patteggiamento proposto dalla dirigenza rossonera. E ora sono guai, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: il Milan andrà a processo e rischia pesanti sanzioni. Dallo stop al mercato alle limitazioni della rosa, passando per una pesante multa e, addirittura, l’esclusione dall’Europa League. La decisione definitiva arriverà a metà giugno e lo scenario richiama in causa anche Atalanta e Fiorentina, che trarrebbero vantaggio dall’eventuale esclusione dalle Coppe del Diavolo. Il club meneghino è stato informato nel tardo pomeriggio, con la UEFA che ha tentato in ogni modo di prolungare i tempi per ricevere delle garanzie su rifinanziamento, proprietà e ricavi futuri. Il termine ultimo però è definitivamente scaduto…

MILAN FUORI DALLE COPPE?

Sono tre le motivazioni che hanno spinto la Uefa al rinvio a giudizio del Milan: in primis, sottolinea La Gazzetta dello Sport, le troppe incertezze sul rifinanziamento che non si è concluso e che non si sa ancora se verrà concluso. In secondo luogo, le troppe incertezze sull’azionista di riferimento: parliamo del famoso mister Li, coinvolto in numerosi scandali negli ultimi tempi, ma anche di Elliot, che potrebbe subentrare ma ancora non si conosce bene con che ruolo. Infine, le troppe incertezze riguardo i ricavi futuri: nel mirino in particolare i ricavi cinesi, con la Uefa che ha sottolineato che il piano del Milan fa riferimento a entrate che non hanno conferma, soprattutto dal momento che il mercato cinese non è ancora partito. Sono diversi gli scenari che potrebbe riguardare il club di Milano: dalla sanzione soft (limitazioni della rosa o una multa) a quelle un po’ più problematiche (stop al mercato), fino a quella da evitare, ovvero l’esclusione dalle Coppe. Quest’ultimo sarebbe un enorme danno di immagine ed economico pr il Milan…

