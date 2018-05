Rafa Nadal torna il numero uno/ Il tennista spagnolo continua a macinare record

Il tennista spagnolo Rafa Nadal è tornato numero uno dopo la vittoria agli Internazionali di Roma. Grandi numeri stagionali per uno degli atleti più vincenti nella storia del tennis

22 maggio 2018 Umberto Tessier

Nadal Master Londra La Presse 2017

Il tennista spagnolo Rafa Nadal, che si è preso per l’undicesima volta Montecarlo e Barcellona e per l’ottava il Foro, continua a macinare numeri davvero importanti. Gli ultimi tornei disputati sulla terra rossa sono stati anche capaci di stabilire la nuova gerarchia dei rivali: in primis Sascha Zverev, che ha vinto sia a Monaco che a Madrid fino a sfiorare la vittoria nella finale di Roma. Dietro di lui spinge Dominic Thiem, l’unico che può contare un successo sul numero uno indiscusso al mondo. Ricordiamo inoltre che con un montepremi di quasi 98 milioni di dollari è il terzo tennista ad aver guadagnato di più nella storia del tennis, preceduto da Roger Federer e Novak Djokovic. È inoltre uno degli sportivi più ricchi del mondo, con un patrimonio stimato sopra i 200 milioni di euro.

I NUMERI DI NADAL

Ricordiamo alcuni numeri di Rafa Nadal nella sua carriera che confermano la grandezza del tennista spagnolo. Per lui questa 174esima settimana complessiva di Nadal da n.1. Meglio di lui hanno fatto solo Federer (309), Sampras (286), Lendls (270), Connors (268) e Djokovic (223). Sono 78 i titoli vinti in carriera dallo spagnolo, che è quarto assoluto dopo Connors (109), Federer (97) e Lendl (94). A Parigi Nadal può raggiungere quota 900 vittorie in carriera: oggi il suo bilancio vinte-perse è 896-187. Sulla terra Nadal ha conquistato 56 tornei, un record già suo da tempo. Impressionate la sua percentuale di vittorie sul rosso, 91,9 %, che sfiora il 92 per cento è la migliore di sempre con Borg secondo con l’86%. In 444 partite disputate sulla terra dal 2003 ne ha perse appena 36.

