Ronaldo/ “L’Inter ha vendicato il 5 maggio e li ringrazio, Icardi non si può discutere”

Ronaldo: “L’Inter ha vendicato il 5 maggio e li ringrazio, Icardi? Non si può discutere”. Le dichiarazioni del Fenomeno rilasciate nelle scorse ore riguardo la sfida di domenica sera

Ronaldo il giorno di Lazio-Inter 5 maggio 2002

Dopo 16 anni l‘Inter è riuscita a vendicare il 5 maggio. Contro la Lazio, domenica sera, poteva registrarsi un’altra disfatta, ma alla fine hanno vinto i nerazzurri, conquistando tre punti e soprattutto l’accesso ai preliminari della prossima Champions League. Felicissimi i tifosi meneghini, che forse non si attendevano quella prestazione da urlo dei propri beniamini, e felice anche uno che durante quel 5 maggio del 2002 era in campo. Stiamo parlando precisamente di Ronaldo il Fenomeno, che intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha ammesso: «La vittoria con la Lazio? Ci hanno vendicato e per questo li ringrazio: è stato un grande regalo per i tifosi interisti e anche per noi che non eravamo riusciti a farglielo. E lo volevamo tanto, solo noi sappiamo quanto. L'Inter non ha vinto lo scudetto che potevamo vincere noi, ma questa qualificazione alla prossima Champions non vale di meno, in un certo senso».

"ICARDI NON SI PUO' DISCUTERE, DEVE RIMANERE"

Ronaldo divenne una sorta di simbolo di quella disfatta, con l’immagine di lui in lacrime che si tiene la testa seduto in panchina, che farà il giro del mondo. Ma il 20 maggio del 2018 ha fatto in parte digerire quella sconfitta dell’Olimpico, ed ora l’Inter può tornare a guardare al futuro in maniera molto più serena. Ronaldo ha parlato anche di Icardi con la Rosa, dicendosi sorpreso da coloro che criticano l’attaccante argentino: «Lui è il primo a sapere, spero, che si può sempre migliorare. Ma chi discute un centravanti che fa 29 gol, non lo capirò mai. Ventinove gol in Italia sono tanti: fidatevi, ne so qualcosa». E in vista del futuro, Ronie manda un messaggio alla dirigenza interista e allo stesso Icardi: «Resterà? Per fare una squadra da Champions se possibile devono restare tutti, i più forti. Non dare continuità a questa stagione sarebbe come sprecare tutta questa fatica».

© Riproduzione Riservata.