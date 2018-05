Veronica Martinelli e Lorenzo Pellegrini si sono sposati/ Video, chi è la moglie del calciatore della Roma

Veronica Martinelli e Lorenzo Pellegrini si sono sposati. Video, chi è la moglie del calciatore della Roma. Oggi ha detto sì alla sua fidanzata il centrocampista del club giallorosso

Pellegrini e la moglie Veronica all'uscita dalla chiesa - Youtube

Finito il campionato con il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League, è tempo di matrimonio per il giovane centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini. Il 21enne calciatore giallorosso ha pronunciato oggi il fatidico “sì”, dinanzi alla sua Veronica Martinelli, fidanzata da quattro anni. La celebrazione del matrimonio è avvenuta in una chiesa in zona Celio, a pochi passi dal Colosseo. Presenti, ovviamente, moltissimi calciatori giallorossi, a cominciare dal capitano Daniele De Rossi, passando per Alessandro Florenzi e arrivando fino ad El Shaarawy, quest’ultimo, con fratello e procuratore Manuel. C’erano anche Capradossi e Defrel, nonché Bruno Conti. Non mancavano anche i calciatori del Sassuolo, con cui Pellegrini ha condiviso due stagioni.

IL VIDEO DELL’USCITA DALLA CHIESA

Lorenzo e Veronica, come detto sopra, si conoscono da quattro anni, da quando cioè il centrocampista giallorosso era ancora fra le fila della Primavera capitolina. Veronica ha seguito il suo fidanzato a Sassuolo, trasferendosi a Modena, ed è una ragazza molto semplice, una bellezza naturale, non ancora entrata nel mondo dello star system. La neo-moglie del centrocampista giallorosso, è arrivata accompagnata dal padre a bordo di una Bentley bianca; dopo aver salutato i cronisti presenti, si è diretta verso l’altare. Al termine della cerimonia, i due, insieme a tutti gli invitati, si sono quindi diretti a Villa Miani dove hanno avuto inizio le danze. Qui un breve video dell’uscita dalla chiesa dei due sposi.

