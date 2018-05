Atletica, Filippo Tortu vince finale 100 metri/ Meeting Savona: a due centesimi dal record di Mennea

Filippo Tortu, record personale a Savona: 10"03 sui 100 metri, a un soffio da Mennea per il velocista lombardo di soli 19 anni che si migliora di 12/100

23 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Filippo Tortu (immagine di repertorio)

Filippo Tortu fa la storia dell’atletica italiana: in occasione del 7° Meeting di Savona infatti Tortu ha corso oggi pomeriggio i 100 metri con il tempo di 10”03, che è il suo primato personale e la seconda migliore prestazione italiana di tutti i tempi, ad appena due centesimi dal record italiano che è ancora il 10”01 stabilito da Pietro Mennea il 4 settembre 1979 a Città del Messico. Al di là del confronto con lo storico campione che ha scritto pagine indimenticabili per lo sport italiano, quello che più conta è l’enorme progresso messo a segno da Tortu, che fino a questa mattina aveva un primato personale di 10”15, letteralmente distrutto oggi a Savona dal momento che sui 100 metri 12/100 di miglioramento in una volta sola sono una enormità. La città ligure è d’altronde speciale per Filippo Tortu, che aveva stabilito il precedente personale proprio qui a Savona un mese fa: quel 10”15 è durato un anno, poi Filippo l’ha migliorato per due volte nel giro di un pomeriggio, considerando che in semifinale aveva ottenuto un già eccellente 10”09, poi portato a 10”03 in finale. Eccezionale dunque il finanziere brianzolo di origini sarde, che ha appena 19 anni e potrebbe dunque essere per molti anni il futuro della velocità azzurra.

FILIPPO TORTU: IL RECORD PERSONALE, MENNEA E JACOBS

Dunque Filippo Tortu ha scritto una piccola pagina di storia, minaccia di scriverne una ancora più grande quando riuscisse a battere il record di Mennea, che vorrebbe dire come minimo toccare il muro dei 10 secondi netti e magari anche abbatterlo, ma la vera rivalità non è con il mitico Pietro, bensì con Marcell Jacobs, che in batteria aveva ottenuto un clamoroso 10”04 però ventoso, a causa di ben 3.0 m/s di vento a fare, tempo che dunque non fa testo, poi in finale è arrivato a 10”08 diventando il quarto migliore italiano di sempre. Poliziotto bresciano di padre statunitense, Jacobs è del 1994 e dunque ha quattro anni in più del classe 1998 Tortu, l’exploit dunque è meno clamoroso ma comunque molto interessante, magari anche in ottica staffetta perché con un Tortu velocissimo e una validissima spalla anche la 4x100 azzurra potrebbe iniziare a sognare in grande. Senza pensare troppo avanti, per il momento questo meeting di Savona è il migliore lancio possibile per il Golden Gala, in cui oltre ai campioni stranieri il pubblico dell’Olimpico potrà finalmente ammirare anche una nuova stella italiana.

