Classifica Giro d’Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (17^ tappa Riva del Garda-Iseo)

Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa sempre sulle spalle di Simon Yates anche alla vigilia della frazione Riva del Garda-Iseo. Ecco le altre gradautorie prima della 17^ tappa.

23 maggio 2018 Michela Colombo

Simon Yates (LaPresse)

Siamo ormai entrati nel vivo dell’ultima settimana del Giro d’Italia 2018: si accenderà oggi infatti al 17^ frazione che porterà la corsa da Riva del Garda a Iseo e anche oggi vediamo subito che il leader della classifica generale della 101^ edizione è Simon Yates. Il ciclista inglese della Mitchelton ha esordito alla grande in questa ultima settimana, riuscendo a difendere abilmente la sua posizione pure nella cronometro individuale di ieri: per lui ecco quindi ancora la prima piazza in graduatoria generale (a ora con il crono generale di 66h39’14”) e soprattuto la maglia rosa. Alle spalle del britannico resiste Tom Dumoulin, che ora registra un gap di appena 56 secondi dal leader: sempre al terzo gradino anche Domenico Pozzovivo che però ora registra un distacco da Yates di ben 3 minuti e 11 secondi. La grande sorpresa alla vigilia della 17^ tappa del Giro d’Italia 2018 è il grande rilancio di Chris Froome, che arriva a occupare ora la quarta piazza: per il ciclista di punta del Team Sky ecco il gap di 3’50” su Yates. Rimane vicino anche Thibaut Pinot, con ora 4’19” al leader della classifica generale e fermo alla quinta posizione. Nella top ten anche Rohan Dennis, vincitore della cronometro di ieri, Miguel Angel Lopez e Pello Bilbao, con Carapaz e George Bennett in fondo.

LE ALTRE GRADUATORIE

Dopo la crono tappa della giornata di ieri tra Trento e Rovereto la graduatoria che ovviamente non è affatto mutata è quella che concede al suo leader la maglia azzurra, riservata agli scalatori. Va detto che il percorso della 17^ frazione potrebbe regalare ben poche emozioni per gli specialisti della Montagna visto che prevede appena un Gpm: vediamo infatti che al via oggi di Riva del Garda vestirà ancora di azzurro Giulio Ciccone. Il ciclista della Bardiani vanta infatti nel 52 punti: il primo in classifica sarebbe però Yates visti i 91 punti, ma l’inglese già veste la prestigiosa maglia rosa. Poco è cambiato anche nella classifica a punti, benchè ieri il suo leader in maglia ciclamino non abbia brillato: ecco quindi che Elia Viviani, ciclista della Quick Step Floors è sempre in testa alla graduatoria, vantando 237 punti: per lui oggi la tappa Riva del Garda-Iseo potrebbe risultare davvero importate in vista dell’arrivo a Roma. L’ultima maglia è quella bianca che va al leader della classifica dei giovani presenti al Giro d’Italia 2018: al momento il migliore è il ciclista dell’Astana distante appena 30 secondi però Richard Carapaz con Ben O’Connor terzo a 2’56” di gap dal colombiano.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Simon Yates (Gbr) in 66h39'14"

2 Tom Dumoulin (Ned) +56"

3 Domenico Pozzovivo (Ita) +3'11"

4 Chris Froome (Grb) + 3'50"

5 Thibaut Pinot (Fra) +4'19"

6 Rohann Dennis (Aus) + 5'04"

7 Miguel Angel Lopez (Col) +5'37"

8 Pello Bilbao (Spa) +6.02"

9 Carapaz (Ec) +6'07"

10 Bennett (Nzl) + 7'01"

