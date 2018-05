Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (17^ tappa Riva del Garda Iseo)

23 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Il Giro d’Italia 2018 ci proporrà oggi la sua diciassettesima tappa Riva del Garda-Iseo di 155 km, la cosiddetta “Franciacorta stage” che fa proseguire anche quest’anno il filone delle tappe nelle più celebri zone vinicole italiane, anche se stavolta si tratta di una frazione in linea e non a cronometro. La crono d’altronde è stata ieri, mentre da domani ci attenderà un trittico di arrivi in salita consecutivi: di conseguenza oggi dovrebbe essere una giornata abbastanza tranquilla, anche se il percorso non è del tutto pianeggiante. Attenzione dunque alla sfida tra chi cercherà la fuga da lontano o comunque un attacco per anticipare la volata ed invece le squadre dei migliori sprinter di questo Giro d’Italia, che punteranno a tenere il gruppo compatto per giocarsi la vittoria sul rettilineo d’arrivo. Saranno solamente due le province attraversate dalla corsa oggi, Trento e Brescia: di conseguenza il Giro d’Italia lascerà il Trentino per approdare in Lombardia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 17^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la diciassettesima tappa Riva del Garda-Iseo avranno inizio già alle ore 11.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.30 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO RIVA DEL GARDA ISEO

La partenza della frazione odierna è in programma alle ore 13.20 da Riva del Garda, in considerazione della brevità del percorso, che non sarà nemmeno particolarmente impegnativo pur prevedendo parecchi saliscendi. Attenzione proprio ai primi chilometri, perché si salirà immediatamente verso Molina di Ledro: non sarà un Gpm, ma i primi 10 km tutti in salita potrebbero mettere in crisi chi non sta bene, come era successo settimana scorsa ad Esteban Chaves nelle prime battute della tappa verso Gualdo Tadino. Naturalmente se qualche nome grosso fosse in difficoltà cambierebbe l’andamento di tutta la tappa, perché le squadre dei suoi avversari imporrebbero un gran ritmo, altrimenti sarà semplicemente il terreno ideale per le fughe da lontano. I primi 100 km saranno molto mossi, anche se l’unico Gpm ufficiale sarà quello di terza categoria collocato a Lodrino al km 71,5. Prima di questa salita, sarà già stato superato il primo traguardo volante di giornata, che sarà a Vestone (km 56,4). Attenzione anche alla discesa piuttosto impegnativa che la corsa affronterà dopo Polaveno per entrare nella Franciacorta. Negli ultimi 50 km non mancherà qualche leggero saliscendi, ma nulla di significativo: piuttosto, bisognerà stare attenti all’attraversamento di alcuni piccoli centri abitati con molte curve secche e alcuni passaggi a livello. Ad Erbusco ci sarà il secondo traguardo volante (km 119,4), poi si passerà una prima volta sul traguardo di Iseo prima di cominciare un circuito di ben 23,9 km, con strade spesso strette all’interno di piccoli borghi. Gli ultimi 5 km saranno molto facili, in leggera discesa, ma sono da segnalare diverse rotonde, l’ultima ad appena 500 metri dall’arrivo di Iseo.

