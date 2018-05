Italia Germania/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Nations League femminile)

Diretta Italia Germania: info streaming video e tv della seconda partita delle azzurre del weekend a Suwon, in Corea del sud per la Volleyball Nations League 2018.

23 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Italia Germania (LaPresse)

Italia-Germania è la partita in programma oggi mercoledi 23 maggio 2018 a Suwon in Corea del Sud: fischio d’inizio atteso alle ore 9.00 secondo il fuso italiano. Si accende questa mattina il secondo match delle azzurre per la seconda settimana della Nations League di volley femminile: dopo il duro match di esordio contro la Russia, è di nuovo un nuovo avversario importante che si presenta in campo per la nazionale di Mazzanti. Certamente la squadra tedesca, guidata a Felix Koslowski è solo alla 13^ posizione del ranking Fivb e nella prima settimana della competizione targata Fivb ha raccolto ben due KO su tre match disputati: eppure anche la nostra nazionale non è ancora al top della condizione e anche questa mattina le azzurre potrebbero fare molta fatica.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Italia e Germania, attesa oggi alle ore 9.00 secondo il fuso orario italiano, non sarà visibile in diretta tv, ma solo in differita. Per tutti gli appassionati quindi l’appuntamento con il volley femminile sarà alle ore 14.50 al canale Raisport +, la numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video del match prevista quindi sempre alle ore 14.50 tramite il portale gratuito raiplay.it.

COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come abbiamo detto sia per Italia che per la Germania questo approccio alla Volleyball Nations League non è stato dei migliori ed entrambe le nazionali hanno voglia di dimostrare appieno il proprio valore in questo settimana in Corea del sud. Come sappiamo l’Italia di Mazzanti ha raccolto tre KO di fila a Lincoln, e nel match di ieri con la Russia il dispendio di energie delle nostre ragazze è stato più che notevole e poco frottuoso, vista la pesante sconfitta per 3-0. Bilancio poco positivo anche per le tedesche: nella prima settimana della competizione la nazionale di Koslowki ha fatto tappa a San Paolo in Brasile. Qui si conta per la Germania un successo a sorpresa contro le padrone di casa per 3-1, ma due sconfitte contro Serbia e Giappone, la prima per 3-0 e la seconda per 3-1. Faticosa anche la prova di ieri contro la Corea del Sud, nazionale che le azzurre affronteranno solo domani: le tedesche infatti hanno rimediato un KO per 3-1. Difficile quindi immaginare un vero pronostico del match di questa mattina: solo il campo ci darà la giusta risposta.

© Riproduzione Riservata.