Pisa Viterbese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pisa Viterbese info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, ritorno del 1^ turno nazionale playoff Serie C (oggi 23 maggio)

23 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Pisa Viterbese, diretta dall’arbitro Luca Massimi della sezione Aia di Termoli, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 23 maggio. La partita è valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2017-2018 e domenica sera la partita d’andata a Viterbo ha visto la vittoria per 1-0 dei padroni di casa, che all’Arena Garibaldi potranno dunque contare su due risultati su tre. Ricordiamo infatti la formula: questo è il primo turno dei lunghissimi playoff di Serie C che si gioca con partite di andata e ritorno, non cambia però il regolamento che prevede che, al termine dei 180 minuti, in caso di parità di punti e di gol nelle due partite passi il turno la squadra meglio piazzata in stagione regolare, cioè quella che stasera giocherà in casa il ritorno. Il conto è presto fatto: al Pisa basterà vincere con qualsiasi punteggio, mentre il pareggio darebbe il passaggio del turno al Pisa. Ricordiamo che in questo caso il sorteggio ha abbinato due squadre provenienti dallo stesso gruppo: il Pisa è stato terzo e la Viterbese quinta nel girone A in stagione regolare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Pisa Viterbese non sarà trasmessa in diretta tv, ma come per tutte le partite della stagione di Serie C i tifosi e gli appassionati potranno rivolgersi alla diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PISA VITERBESE

Vediamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Pisa Viterbese. Il Pisa giocherà per la seconda volta in tre giorni dopo essere stato fermo per tre settimane, una variabile che potrebbe condizionare le scelte di Petrone. Di base comunque disegniamo il 4-4-2 con Voltolini in porta, Ingrosso e Sabotic difensori centrali, Birindelli terzino destro e Mannini a sinistra; a centrocampo gli esterni Di Quinzio e Lisi, mentre nel cuore della mediana agiranno Gucher e De Vitis; infine la coppia d’attacco formata da Eusepi e Masucci. Per gli ospiti andiamo verso la conferma del 4-3-3 già vincente domenica: Iannarilli in porta, protetto dalla difesa a quattro con Celiento a destra e De Vito a sinistra, mentre i centrali saranno Rinaldi e Sini; a centrocampo ecco il terzetto formato da Baldassin, Di Paolantonio e Cenciarelli, mentre in attacco le due ali Vandeputte e Calderini agiranno ai fianchi della punta centrale Jefferson.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico per il Pisa, che davanti al pubblico amico dovrà ribaltare la sconfitta di domenica sera. Impresa considerata molto probabile dall'agenzia di scommesse sportive Snai, che quota a 1,85 il segno 1 e di conseguenza una vittoria del Pisa. Entrambi gli altri segni però farebbero la felicità della Viterbese, alla quale basterebbe pure un pareggio: il segno X è proposto a 3,25, mentre il segno 2 pagherebbe 4,50 volte la posta in palio.

