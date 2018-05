Risultati Serie C/ Playoff, ritorno ottavi: diretta gol live score delle partite

Risultati Serie C: diretta gol live score delle partite valide per il ritorno degli ottavi di finale playoff. Cinque squadre vanno a caccia della qualificazione al prossimo turno

23 maggio 2018 Claudio Franceschini

Risultati playoff Serie C, ritorno ottavi (Foto LaPresse)

Le partite di ritorno nei playoff di Serie C 2017-2018 si giocano mercoledì 23 maggio: tutte in programma alle ore 20:30, si tratta di Alessandria-Feralpisalò, Pisa-Viterbese, Reggiana-Juve Stabia, Sambenedettese-Piacenza e Trapani-Cosenza. La formula è chiara: a parità di gol realizzati la squadra che passa il turno - volando ai quarti di finale - è quella meglio piazzata in classifica, naturalmente seguendo il criterio dei punti fatti ma per media - visto che nel girone B la radiazione del Modena ha portato a una stagione regolare con meno partite. Resta valida la regola della differenza reti: per esempio, una squadra che all’andata abbia perso con due gol di scarto, e sia messa meglio in classifica, dovrà comunque pareggiare il divario di due reti.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C (RITORNO OTTAVI)

UN PIEDE NEI QUARTI

Il quadro delle partite di andata ci consegna una sola squadra ad un passo dalla qualificazione: si tratta dell’Alessandria, andata a fare la voce grossa sul campo della Feralpisalò. I grigi hanno il pazzesco crollo dello scorso anno da farsi perdonare, e nonostante un girone di andata pessimo quest’anno sono riusciti a volare subito alla fase nazionale grazie alla vittoria della Coppa Italia. Al Turina hanno dominato, trovando tre gol; poi a dire il vero si sono seduti sugli allori permettendo ai padroni di casa di segnare i due gol della speranza. Adesso per qualificarsi la Feralpisalò dovrà comunque vincere, avrà bisogno di due gol di scarto (per quanto abbiamo detto prima) ma la situazione da impossibile è se non altro diventata meno difficile.

GRANDE EQUILIBRIO

Per il resto, regna grande equilibrio: solo l’Alessandria ha vinto fuori casa, si sono poi registrate tre vittorie casalinghe di misura e il pareggio del Menti tra Juve Stabia e Reggiana, con gli emiliani che - lo spiegavamo prima delle gare di andata - hanno il vantaggio del fattore campo avendo una media punti migliore rispetto alle Vespe. Chi può mangiarsi le mani è il Cosenza, che vinceva 2-0 contro il Trapani ma ha subito gol nel secondo minuto di recupero: adesso i siciliani possono vincere con una sola rete di scarto e qualificarsi. Allo stesso modo il Pisa e la Sambenedettese, sconfitte rispettivamente a Viterbo e Piacenza: i marchigiani si erano portati in vantaggio ma hanno subito la rimonta degli emiliani, rimanendo comunque favoriti per andare ai quarti di finale.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C (RITORNO OTTAVI)

ore 20:30 Alessandria-Feralpisalò (andata 3-2)

ore 20:30 Pisa-Viterbese (andata 0-1)

ore 20:30 Reggiana-Juve Stabia (andata 0-0)

ore 20:30 Sambenedettese-Piacenza (andata 1-2)

ore 20:30 Trapani-Cosenza (andata 1-2)

© Riproduzione Riservata.