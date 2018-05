Risultati Serie D/ Classifica aggiornata, live score poule scudetto (3^ giornata gironi A, B, C)

Risultati Serie D: live score e classifica aggiornata dei tre gironi della poule scudetto. Oggi si decidono le quattro squadre che accederanno alle semifinali proseguendo la corsa

Terza e ultima giornata nella poule scudetto della Serie D 2017-2018: si giocano mercoledì 23 maggio le partite che determineranno quali saranno le quattro squadre che andranno a giocare le semifinali tra otto giorni, in campo neutro. Alle ore 16:00 si giocano dunque Gozzano-Pro Patria per il girone A, Albissola-Vis Pesaro per il girone B e Rieti-Vibonese per il girone C. Il fatto che in semifinale vada anche la migliore delle seconde fa sì che ciascuna squadra debba anche preoccuparsi di quali saranno i risultati sugli altri campi.

GIRONE A

Situazione chiara: chi vince si qualifica, perchè entrambe le squadre hanno battuto la Virtus Verona e dunque vanno ad una sorta di spareggio. Gozzano e Pro Patria possono comunque andare in semifinale a braccetto: servirebbe un pareggio e, contemporaneamente, lo stop del Rieti che potrebbe sorpassare per differenza reti. Se le due squadre dovessero pareggiare, a vincere il girone sarebbe la Pro Patria che, a parità di differenza reti (+2) ha segnato un gol in più battendo 3-1 la Virtus Verona (2-0 invece per il Gozzano, che l’ha ottenuto in trasferta).

GIRONE B

Il girone è comandato dal Rimini, che però ha già terminato i suoi impegni; l’Albissola gioca in casa e ha la grande possibilità di prendersi la qualificazione per la differenza reti - ma per vincere il girone avrà bisogno di mettere almeno due reti tra sè e la Vis Pesaro. I liguri in ogni caso potrebbero anche volare alla semifinale come migliore seconda, cioè se dovesse vincere con un gol di scarto e, contemporaneamente, la sfida diretta tra Gozzano e Pro Patria si concludesse con la vittoria di una delle due (indipendentemente da quale).

GIRONE C

Calcoli semplici, anche con riguardo alla situazione negli altri gironi: il Rieti, che ha pareggiato a Potenza nella prima giornata, può qualificarsi soltanto battendo la Vibonese e scavalcandola in classifica. Viceversa la squadra calabrese ha maggiori occasioni, perchè ha un +4 di differenza reti e dunque anche perdendo potrebbe accedere alla semifinale come migliore seconda, a patto però che una tra Pro Patria e Gozzano vinca, l’Albissola non vada oltre il pareggio e la sconfitta sia contenuta entro i due gol di margine.

ore 16:00 Gozzano-Pro Patria

CLASSIFICA: Pro Patria 3, Gozzano 3, Virtus Verona 0

ore 16:00 Albissola-Vis Pesaro

CLASSIFICA: Rimini 4, Albissola 1, Vis Pesaro 0

ore 16:00 Rieti-Vibonese

CLASSIFICA: Vibonese 3, Rieti 1, Potenza 0

