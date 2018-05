Sambenedettese Piacenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sambenedettese Piacenza, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ritorno degli ottavi playoff in Serie C: agli emiliani basta un pareggio

23 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sambenedettese Piacenza, playoff Serie C (Foto LaPresse)

Sambenedettese Piacenza sarà diretta dal signor Lorenzo Maggioni; alle ore 20:30 di mercoledì 23 maggio lo stadio Riviera delle Palme ospita la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale nei playoff di Serie C 2017-2018. Si torna a giocare dopo tre giorni e lo si fa a campi invertiti; vada come vada, questa sera non assisteremo a tempi supplementari o calci di rigore ma avremo subito una squadra qualificata ai quarti. A essere favorito è il Piacenza, che ha vinto tre giorni fa e ha dunque due risultati su tre a disposizione; tuttavia la Sambenedettese ha bisogno di una “semplice” vittoria qualunque sia il risultato, e dunque la sfida parte in totale equilibrio e aperta a ogni possibile esito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sambenedettese Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; come sempre l’appuntamento con le partite di Serie C, dunque anche quelle dei playoff, è in diretta streaming video sul portale elevensports.it, che ha sostituito il vecchio Sportube svolgendo le stesse funzioni, vale a dire la fornitura delle gare in mobilità (potendo usufruire di dispositivi come PC, tablet o smartphone) abbonandosi al servizio con il pagamento di una quota oppure scegliendo di acquistare il singolo evento.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Il Piacenza ha saputo ribaltare la partita del Garilli, iniziata malissimo, con i gol di due difensori: Silva e Bini hanno dato il successo ai lupi che adesso dunque possono pareggiare per superare il turno. La Sambenedettese, che aveva sbloccato il risultato appena dopo il 20’ con Luca Miracoli, ha dunque esordito nei playoff con una sconfitta ma è ancora totalmente in corsa: la formula infatti dice che in caso di differenza reti uguale i gol in trasferta non si contano (ovvero non valgono doppio, come nelle competizioni Uefa) e a passare il turno è la squadra meglio piazzata nella classifica della stagione regolare, che è anche la stessa che gioca in casa il ritorno. I marchigiani quindi ci credono: vincendo anche solo 1-0, o 2-1 o 3-2, riuscirebbero ad avere la meglio del Piacenza. Gli emiliani hanno sì a disposizione l’opportunità di pareggiare, ma sanno che non potranno fare calcoli perchè con una sconfitta saranno comunque eliminati. Si prospetta una bella sfida, staremo a vedere come andranno le cose.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE PIACENZA

Francesco Moriero dovrebbe confermare gli undici del Garilli - ma con Aridità in porta visto l’infortunio di Perina - difesa completata da Patti e Miceli a stringere le maglie ai lati di capitan Conson. A centrocampo Gelonese si preoccupa di gestire il gioco, Bove e Alessandro Marchi si piazzano invece sulle mezzali con Rapisarda e Valente che dovranno essere bravi a percorrere tutta la corsia, dando una mano anche alla difesa quando la Sambenedettese non avrà il possesso del pallone. Davanti gioca la solita coppia formata da Miracoli e Stanco, con di Massimo che potrebbe essere il primo cambio. Arnaldo Franzini ritrova Taugourdeau e Della Latta che erano squalificati: giocheranno entrambi, uno al posto di Corradi e l’altro per Di Molfetta, con la conferma di Segre nel mezzo e i due esterni che saranno Castellana e Corazza (partito dalla panchina domenica). In difesa si punta sempre sui soliti tre a protezione di Fumagalli: Jacopo Silva, Bini e Pergreffi. Tandem offensivo composto da Pesenti e Niccolò Romero.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che i favori del pronostico vanno alla Sambenedettese, e non di poco: il segno 1 infatti ha un valore di 1,87 contro il 4,25 che è stato accostato al segno 2, da giocare naturalmente se pensate che il Piacenza vincerà per la seconda volta in pochi giorni. Con il segno X puntate sul pareggio, ed è un risultato che sul campo manderebbe gli emiliani ai quarti dei playoff come abbiamo già visto: in questo caso la vostra vincita per la partita del Riviera delle Palme sarebbe di 3,20 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

