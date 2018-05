SARRI AL CHELSEA/ L'allenatore toscano domani a Londra? Ma Abramovich non ha ancora deciso su Conte

Sarri al Chelsea, dopo l'addio al Napoli il tecnico potrebbe volare in Premier League per il dopo Antonio Conte: attenzione ai milioni dello Zenit San Pietroburgo

23 maggio 2018 - agg. 23 maggio 2018, 17.53 Carmine Massimo Balsamo

Maurizio Sarri (LaPresse)

Maurizio Sarri è in pole per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Chelsea, anche se ci sono alcune variabili che ancora potrebbero impedire il royal wedding tra uno dei club più ricchi d’Europa e uno dei tecnici più cercati del momento. Infatti, dopo l’accordo trovato da De Laurentiis e Carlo Ancelotti, che dal 1° giugno sarà il nuovo allenatore del Napoli, per Sarri si aprono diverse strade, ricordando che non è ancora libero dai vincoli contrattuali col club partenopeo: quest’ultimo, infatti, potrebbe liberarlo per circa 500mila euro ma, nell’attesa, l’agente di Sarri si sta guardando intorno e le due principali piste conducono in... Russia. Infatti, se da una parte potrebbe attenderlo a braccia aperte il patron dei Blues, Roman Abramovich, dall’altra c’è la corte spietata dello Zenit San Pietroburgo che cerca un successore dopo che Roberto Mancini ha salutato tutti per accettare l’incarico di Ct dell’Italia. Ad ogni modo, il divorzio tra Conte e il Chelsea non è stato ufficializzato e i vertici del club inglese stanno ancora decidendo se troncare o meno il rapporto: secondo però un quotidiano russo, Sport Express, domani lo stesso Sarri sarebbe atteso a Londra per incontrare Abramovich ma non è escluso che, non andasse in porto la cosa, è già in programma un incontro in Russia col club che l’oramai ex tecnico del Napoli però valuta come sua seconda opzione. (agg. di R. G. Flore)

FUTURO IN PREMIER LEAGUE, MA ATTENZIONE ALLO ZENIT

Maurizio Sarri al Chelsea, il tecnico toscano potrebbe ripartire dalla Premier League dopo l’addio al Napoli. I dissidi con il presidente Aurelio de Laurentiis hanno portato alla rottura, con il numero uno del club partenopeo che ha deciso di puntare su Carlo Ancelotti: il tecnico di Reggiolo firmerà un contratto fino al 30 giugno 2020 con opzione fino al 2021, 5 milioni di euro più bonus all’anno. E ora non mancano le offerte per Maurizio Sarri: il contratto che lo lega al Napoli prevede una clausola da 8 milioni di euro, che potrebbe essere abbassata in sede di trattativa. Negli ultimi giorni si è fatto prepotentemente avanti lo Zenit San Pietroburgo: il club russo sta cercando il sostituto di Roberto Mancini, divenuto nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, ed è pronto ad offrire un ricco ingaggio all’ex Empoli. Ma non solo…

SARRI AL CHELSEA: LE ULTIME

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport infatti Maurizio Sarri è la prima scelta del Chelsea: i Blues sono pronti ad esonerare Antonio Conte nonostante la vittoria in FA Cup contro il Manchester United. C’è da risolvere la questione clausola, con de Laurentiis che non ha intenzione di rescindere il contratto del tecnico nonostante la “mini” penale da 500 mila euro. Il Chelsea potrebbe optare per la soluzione più semplice, ovvero esercitare la clausola da 8 milioni di euro, ma prima deve risolvere il rapporto con Antonio Conte. C’è un dettaglio in più riportato dai colleghi di Calcio Napoli 24: il Chelsea infatti potrebbe prendere Maurizio Sarri senza pagare gli 8 milioni di euro della clausola, facendo un forte sconte sul cartellino di un calciatore dei Blues. Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’interesse nei confronti di David Luiz: strada percorribile? Parola al mercato!

