Trapani Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

23 maggio 2018 Claudio Franceschini

Trapani Cosenza, partita che sarà diretta dal signor Simone Sozza, va in scena alle ore 20:30 di mercoledì 23 maggio: al Polisportivo Provinciale di Erice le due squadre giocano il ritorno degli ottavi di finale nei playoff di Serie C 2017-2018. La formula legata agli spareggi per la promozione in Serie B dice che in caso di parità nei gol fatti e subiti, a superare il turno debba essere la squadra messa meglio nella classifica della stagione regolare, senza tempi supplementari o calci di rigore: si tratta del Trapani che ha anche la possibilità di giocare il ritorno in casa, ma la partita di andata l’ha vinta il Cosenza che dunque ha un’occasione non da poco per prendersi i quarti di finale e proseguire la sua corsa verso la Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trapani Cosenza non sarà trasmessa in diretta tv; come sempre l’appuntamento con le partite di Serie C, dunque anche quelle dei playoff, è in diretta streaming video sul portale elevensports.it, che ha sostituito il vecchio Sportube svolgendo le stesse funzioni, vale a dire la fornitura delle gare in mobilità (potendo usufruire di dispositivi come PC, tablet o smartphone) abbonandosi al servizio con il pagamento di una quota oppure scegliendo di acquistare il singolo evento.

RISULTATI E PRECEDENTI

La partita di domenica rischia di essere un’opportunità sfumata per il Cosenza: i lupi, scattati benissimo nel secondo tempo con i gol di Tutino e Okereke, viaggiavano con il vento in poppa ma hanno subito il gol di Polidori in pieno recupero. Hanno vinto comunque e dunque si possono permettere di pareggiare, ma adesso il Trapani in virtù della formula appena descritta deve semplicemente vincere, senza alcuna importanza legata al risultato esatto che eventualmente maturerebbe. Per questo motivo dalle parti di Cosenza c’è ottimismo ma anche una sorta di rammarico per come sarebbero potute andare le cose; pure, i calabresi per quello che hanno fatto vedere nel corso della stagione hanno tutte le possibilità di pareggiare a Erice o anche solo di espugnare il campo di un Trapani che, tuttavia, pur avendo fatto un esordio negativo nei playoff resta una squadra che ha chiuso bene la stagione, vincendo 9 delle 15 partite giocate al termine del girone C.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI COSENZA

Come scenderà in campo il Trapani di Alessandro Calori? Ballottaggio Evacuo-Polidori con il primo largamente favorito per affiancare Murano in attacco, a centrocampo invece sono certi del posto Marras e Bastoni sulle corsie con Palumbo e Corapi (o Staffé) che fanno compagnia a Scarsella, che agirà in mezzo da regista. In difesa comanda Pasquale Fazio, che agirà tra Silvestri e Pagliarulo; dovrebbe rimanere in panchina Drudi. Nel Cosenza c’è Saracco tra i pali, con Pascali, Dermaku e Idda che compongono la difesa; Corsi e D’Orazio agiscono sulle corsie anche se Juan Ramos potrebbe giocarsi una maglia a sinistra, in mezzo a fare filtro e impostazione dovrebbero esserci Bruccini e Calamai. Non cambia il tridente offensivo: Tutino e Okereke larghi, Leonardo Pérez favorito su Baclet come punta centrale.

QUOTE E PRONOSTICO

A partire favorito secondo l’agenzia di scommesse Snai è il Trapani, e il pronostico dice che le distanze sono abbastanza definite: il segno 1 che identifica la vittoria dei siciliani vale infatti 1,75 contro il 4,75 che viene posto sul segno 2, ipotesi da giocare se pensate che il Cosenza possa fare il colpo esterno. Con il pareggio gli ospiti passerebbero il turno volando ai quarti di finale, ma soprattutto il vostro guadagno su questa partita dei playoff sarebbe di 3,40 volte la somma che avrete deciso di investire.

