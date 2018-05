Valencia, Alemany: "Inter, niente sconti per Joao Cancelo/ Il dg: "Riscatteremo Kondogbia": le cifre

Valencia, Alemany: "Inter, niente sconti per Joao Cancelo”. Nuovi aggiornamenti sul tavolo di trattativa tra Italia e Spagna, con Valencia e Inter che nei prossimi giorni decideranno il destino di Geoffrey Kondogbia e di Joao Cancelo. Dopo l’accordo concluso a titolo temporaneo dodici mesi fa, bisogna ragionare sui diritti di riscatto dei due cartellini. Il direttore generale del club spagnolo, Mateu Alemany, oggi in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione ed ha chiarito il destino del centrocampista francese: “Per kondogbia sarà esercitata l’opzione di riscatto”. 25 milioni di euro per le casse nerazzurre, che evitano la minusvalenza e possono così reinvestire denari freschi sul mercato in entrata. Che convinti dalle ottime prestazioni dell’ex Monaco, che ha raccolto 4 reti e 4 assist in 31 presenze di Liga.

LE ULTIME SUL FUTURO DI JOAO CANCELO

Discorso diverso per quanto riguarda Joao Cancelo: l’esterno portoghese è sbarcato all’Inter nell’estate 2017 in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Il terzino ha convinto Luciano Spalletti e la dirigenza nerazzurra attraverso le ottime prestazioni ma il Biscione sta chiedendo uno sconto o una formula diversa per non intaccare in maniera gravosa un bilancio sottoposto ancora al regime di Fair Play Finanziario. E Mateu Alemany oggi in conferenza stampa ha gelato la dirigenza meneghina: “Non faremo nessuno sconto all’Inter, i nerazzurri possono riscattare il suo cartellino per 35 milioni di euro. So che sono interessati ad acquistarlo a titolo definitivo ma dovranno effettuare il pagamento di quella somma entro il 31 maggio 2018. Noi non faremo scontri all’Inter: noi non abbiamo chiesto sconti a loro per il riscatto di Kondogbia. I nerazzurri conoscono le nostre intenzioni, decideranno cosa è meglio fare”.

