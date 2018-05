Var al Giro d'Italia 2018: Aru penalizzato di 20'' / Video, sanzione per scia dietro moto nella cronometro

Fabio Aru penalizzato con la VAR: 20" per scia dietro moto nella cronometro Trento Rovereto, la giuria ha utilizzato le immagini televisive (Giro d'Italia 2018)

23 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Fabio Aru in azione nella cronometro (LaPresse)

Per Fabio Aru il Giro d’Italia 2018 continua ad essere una sofferenza: ieri il sardo della UAE Team Emirates aveva fatto una eccellente cronometro fra Trento e Rovereto, ma in seguito la giuria, anche con l’ausilio della VAR che a partire da quest’anno è stata introdotta pure nel ciclismo, lo ha penalizzato di 20” per scia prolungata dietro moto. Questo naturalmente è da sempre vietato nel regolamento, ma con l’aiuto della ‘moviola’ fornita dalle immagini televisive il compito della giuria è adesso più semplice, tanto che oltre a Fabio Aru diversi altri corridori sono stati penalizzati. Ovviamente però è il sardo a fare notizia in modo particolare: ambizioni di classifica in questo Giro d’Italia ormai non ne aveva più e quindi 20” non modificheranno nulla nel calvario di Aru, però vanno a turbare quella che finalmente era stata una bella giornata, con una prestazione addirittura eccezionale essendo arrivato a 2” da Chris Froome e 15” da Tom Dumoulin, che a cronometro sono certamente molto superiori al sardo. Prestazione che invece si spiega almeno parzialmente con la scia.

LA SPIEGAZIONE DI FABIO ARU

Il sardo ha spiegato così la situazione: “Sono partito e ho ripreso subito Cherel, poi mi sono buttato all’inseguimento di Reichenbach. In queste situazioni ci sono sempre le moto, ma non volevo trarne un vantaggio illecito, ci mancherebbe altro”. In effetti Aru è ormai fuori classifica, qualcuno si è anche chiesto perché abbia faticato così tanto per un piazzamento nella crono: “Avevo bisogno di sfogarmi”. Una frase che dice tutto, dopo giorno molto difficili come quello sullo Zoncolan e sopratutto a Sappada. Per la UAE Team Emirates però la cronometro è stata davvero negativa, perché fra gli altri corridori penalizzati ci sono stati pure Diego Ulissi e Valerio Conti, sanzionati di ben due minuti per scia fra compagni, avendo dato vita a una sorta di ‘Trofeo Baracchi’. Trenta secondi di penalizzazione a testa invece per il danese Mads Pedersen, il francese Remi Cavagna e il belga Ben Hermans, tutti per scia dietro macchina: sono stati dunque in tutto sei i corridori penalizzati ieri con l’ausilio della Var.

