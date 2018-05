Vidal e Benzema al Napoli/ Ancelotti col botto: Insigne e Koulibaly le certezze

Vidal e Benzema al Napoli, Ancelotti col botto: Insigne e Koulibaly le certezze. Si inizia a delineare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione per i partenopei

Vidal, centrocampista Bayern Monaco - LaPresse

Potrebbe arrivare oggi l’ufficialità circa lo sbarco a Napoli di Carlo Ancelotti. Ieri, incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis, e nelle prossime ore dovrebbero giungere le firme. Nel frattempo, si moltiplicano i nomi in vista del calciomercato della prossima estate, con il tecnico di Reggiolo che avrebbe chiesto che vengano trattenuti i big Lorenzo Insigne e Koulibaly, con l’aggiunta degli esperti Callejon e Albiol, per finire con Milik. Per quanto riguarda le novità in ingresso, attenzione al nome di Vidal, ex Juventus, attualmente fra le fila del Bayern Monaco, e giocatore che Ancelotti conosce molto bene avendolo allenato proprio in Baviera. Come riportato dal Corriere dello Sport, pare che Carletto abbia già parlato di questa idea con il diretto interessato durante la partita di addio di Pirlo di lunedì scorso a San Siro.

PIACE ANCHE BENZEMA, IN USCITA...

Non sarà semplice però assicurarsi il nazionale cileno, visto che lo stesso ha un ingaggio molto elevato da circa 8 milioni di euro netti, che potrebbe però essere spalmato su più annualità. Altra idea interessante è quella targata Karim Benzema, centravanti in partenza del Real Madrid, ma anche in questo caso a spaventare è l’ingaggio, dell’ordine di circa 10 milioni di euro netti. Soldi che comunque potrebbero essere ricavati dalle uscite, a cominciare da Marek Hamsik, che sembra destinato a sbarcare in Cina, arrivando fino a Dries Mertens, tentato da diverse big inglesi. Non è comunque da escludere che entrambi possano rivedere i propri piani se appunto venisse confermata la presenza di Ancelotti a Castelvolturno per la prossima stagione.

© Riproduzione Riservata.