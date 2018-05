CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018 / Maglia rosa e altre graduatorie: Viviani, ciclamino ipotecato (18^ tappa)

Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa sempre sulle spalle di Simon Yates. Vediamo come si configurano le altre graduatorie alla vigilia della 18^ tappa Abbiategrasso-Prato Nevoso.

24 maggio 2018 - agg. 24 maggio 2018, 11.25 Michela Colombo

Elia Viviani, leader con la maglia ciclamino (LaPresse)

Parlando di classifica al Giro d’Italia 2018, con tre tappe di montagna ancora da vivere molto potrebbe cambiare per quanto riguarda la classifica generale, ma anche le graduatorie relative ai Gpm e ai giovani. Per quanto riguarda la classifica a punti, ecco invece che Elia Viviani è davvero ad un passo dalla conquista della maglia ciclamino, essendo arrivato ad accumulare 58 punti di vantaggio sull’unico avversario rimasto in lizza, cioè l’irlandese Sam Bennett. Escludendo che i due possano raccogliere punti sui durissimi arrivi che ci attendono da oggi a sabato a Pratonevoso, Bardonecchia/Jafferau e Cervinia, resta solo Roma, che all’arrivo metterà in palio 50 punti, meno di quanto attualmente separa i due rivali. Tutto fatto dunque per Viviani? Non proprio, per due motivi: il primo sono i punti in palio nei vari traguardi volanti, che potrebbero sulla carta permettere all’irlandese di colmare la distanza che lo separa da Viviani. Inoltre, con tutte le salite che ci attendono c’è sempre il rischio di un ritiro o di un arrivo fuori tempo massimo, il che impone una certa prudenza. Salvo imprevisti tuttavia possiamo dire che Viviani si è garantito la maglia ciclamino per lo meno al 90%. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

YATES SEMPRE LEADER

Il Giro d’Italia 2018 torna in montagna oggi con la tanto attesa 18^ tappa, prevista da Abbiategrasso a Prato Nevoso: vediamo subito come si configura la classifica generale prima di dare la parola alla strada. La frazione di oggi si annuncia importante ma non decisiva, specie per i gradini più alti della graduatoria che assegna al suo leader la maglia rosa: più feroci saranno le frazioni di domani e dopo domani, ma oggi potremmo notare sentiti cambiamenti nei distacchi. Intanto alla vigilia della 18^ tappa tra Abbiategrasso e Prato Nevoso vediamo che il leader incontrastato rimane ancora una volta Simon Yates, a più di due settimane di permanenza al vertice. Per l’inglese della Mitchelton ecco ora il crono di 69h579’11”: dietro di lui resiste a 56 secondi Tom Dumoulin. Fedele al terzo gradino del podio l’azzurro Domenico Pozzovivo con 3’11” di gap da Yates: nella top five rientrano ancora Froome e Pinot, rispettivamente a 3’50” e 4’19 “ da Yates. Chiudono nella top ten anche il vincitore della cronometro di Rovereto Rohan Dennis, Miguel Angel Lopez, Pello Bilbao, Carapaz e George Bennets, quest’ultimo fermo a +7’01” dalla maglia rosa.

LE ALTRE GRADUATORIE

Vediamo quindi come si configurano le altre graduatorie del Giro d’Italia alla vigilia della 18^ tappa tra Abbiategrasso a Prato Nevoso, partendo dalla classifica che vede protagonisti i giovani di questa 101^ edizione. Spazio quindi a Miguel Angel Lopez, leader con la maglia bianca con il crono generale di 70h04’48”. Dietro al ciclista dell’Astana spazio al Richard Carapaz, che registra però un distacco di 30 secondi e al Ben O’Connor, che invece mostra un ritardo dal leader di 1’56”. Per quando riguarda la maglia ciclamino vediamo che dopo il successo della tappa di ieri Elia Viviani è sempre più in fuga. Per il ciclista della Quick Step Floors ora i punti in graduatoria sono ben 290: dietro di lui a podio solo Sam Bennett (232) e Simon Yates, fermo a quota 113. Attenzione poi alla maglia azzurra, casacca che veste il leader della classifica dedicata agli scalatori, oggi grandi protagonisti. Sono infatti solo due i Gpm previsti oggi, ma di questo l’ultimo posto all’arrivo è di prima categoria. Vediamo quindi che in graduatoria spicca ancora il nome di Giulio Ciccone fermo a quota 52 punti: in realtà al vertice ci sarebbe Simon Yates (91 i punti per lui), ma l’inglese veste già la prestigiosa maglia rosa. Dietro all’azzurro della Bardiani c’è spazio per Chaves e Pinot, che registrano a testa 47 e 46 punti.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Simon Yates (Gbr) in 69h59'11"

2 Tom Dumoulin (Ned) +56"

3 Domenico Pozzovivo (Ita) +3'11"

4 Chris Froome (Grb) + 3'50"

5 Thibaut Pinot (Fra) +4'19"

6 Rohan Dennis (Aus) + 5'04"

7 Miguel Angel Lopez (Col) +5'37"

8 Pello Bilbao (Spa) +6'02"

9 Richard Carapaz (Ec) +6'07"

10 George Bennett (Nzl) + 7'01"

© Riproduzione Riservata.