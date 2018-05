Corea del Sud Italia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Nations League femminile)

Diretta Corea del Sud Italia: info streaming video e tv della terza partita a Suwon per le azzurre di Mazzanti, impegnate nella Volleyball Nations League.

24 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Corea del Sud Italia (da fivb.com)

Corea del Sud-Italia, è la partita in programma oggi giovedi 24 maggio a Suwon in Corea del sud: fischio d’inizio fissato alle ore 14,00 secondo il fuso orario italiano. Ultimo banco di prova quindi per le azzurre di Mazzanti, impegnati a Suwon per la seconda settimana della Volleyball Nations League: di ritorno dal primo successo della stagione ecco che di fronte le azzurre ci saranno le padrone di casa, tra le migliori in questa prima parte del torneo. Immaginiamo quindi bene che la sfida che para di fronte alle nostra nazionale di volley femminile non sarà semplice: la speranza è che il successo conseguito appena 24 ore fa contro le tedesche possa aver finalemte alzato il morale e la concentrazione in casa Italia.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Corea del Sud e Italia, attesa alle ore 14.00 secondo il nostro fuso orario, non sarà visibile in diretta tv, ma sono in differita. Appuntamento quindi alle ore 00.50 al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video disponibile dalle ore 00.50 sul portale gratuito raiplay.it.

COME ARRIVANO LE DUE NAZIONALI

Come abbiamo detto prima la azzurre si sono preparate oggi ad affrontare le padrone di casa in questo weekend a Suwon per la Nations League con la netta vittoria per 3-0 trovata contro la Germania solo ieri. Questo però è stato solo il primo risultato positivo per la nazionale di Mazzanti, ed è stato ottenuto pure non con una prestazione perfetta e pulita da parte del azzurre, comunque molto brave ad approfittare degli errori altrui. Per il resto il tabellino azzurro conta ben 4 KO di fila nelle 5 partite affrontare finora: per le azzurre il cammino verso la Final Six è a dir poco complicato. Può invece sorridere la Corea del sud: la nazionale di Cha Haewon ha ottenuto ottimi risultati finora nel torneo e da padrona di casa è ovviamente la favorita anche oggi. Per le coreane dopo tutto il bilancio di racconta di ben 4 successi (l’ultimo con la Russia) e un solo insuccesso, questo registrato nel match di esordio della competizione contro il Belgio per 3-0 a Ningbo. Di certo la Corea hanno ambizioni di finalissima, ma le azzurre potrebbero dare seguito al successo con le tedesche e regalarci oggi una grande prestazione, prima di partire per Hong Kong.

© Riproduzione Riservata.