Entella Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Entella Ascoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live a Chiavari per l’andata dei playout di Serie B (oggi 24 maggio)

24 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Entella Ascoli (LaPresse)

Entella Ascoli, diretta dall’arbitro Di Paolo, si gioca questa sera alle ore 20.30 allo stadio Comunale di Chiavari ed è la partita valida per l’andata dei playout di Serie B. Si affrontano naturalmente la quartultima e la quintultima in classifica nella stagione regolare del campionato cadetto, posizioni che sono state occupate rispettivamente dalla Virtus Entella e dall’Ascoli. I marchigiani avranno il vantaggio di giocare il ritorno in casa e soprattutto di ottenere la salvezza in caso di doppio pareggio o comunque di una vittoria per parte con stesso numero di gol segnati. L’Entella dunque per salvarsi avrà bisogno di fare più punti o almeno di segnare un gol in più in caso di stesso numero di punti nella doppia sfida. Ecco perché la partita casalinga è già fondamentale per i liguri: in caso di pareggio o a maggior ragione con una sconfitta la situazione dell’Entella si farebbe davvero difficile, l’Ascoli dal canto suo dovrà evitare di giocare facendo troppi calcoli, che in sfide di questo genere possono essere molto rischiosi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Entella Ascoli sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto, playoff e playout compresi. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Comunale di Chiavari anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA ASCOLI

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Entella Ascoli. I liguri allenati da Gennaro Volpe dovrebbero puntare sul modulo 4-3-3 con Paroni in porta, davanti a lui Belli a destra, Pellizzer e Ceccarelli difensori centrali, Aliji terzino sinistro. A centrocampo sarà assente Ardizzone per squalifica; Volpe potrebbe schierare titolari Icardi, Troiano, Crimi ed Eramo, il quale però venerdì è tornato a giocare dopo essere stato per moltissimo tempo ai margini della squadra e uscendo a metà secondo tempo per i crampi, quindi potrebbe essere utilizzato a partita in corso. Davanti certo del posto La Mantia, ballottaggio tra Aramu e Di Paola per giocare al suo fianco. Per quanto riguarda l’Ascoli, tenuto conto della squalifica di Addae e delle non perfette condizioni fisiche di altri giocatori, ecco che Serse Cosmi potrebbe puntare sul 3-5-2 con Gigliati, Cherubin e De Santis a formare la difesa a tre davanti ad Agazzi. A centrocampo Clemenza affiancato da Kanouté e D’Urso, con Mogos esterno destro e Pinto a sinistra. Nel tandem d’attacco invece prevediamo titolari Monachello e Baldini.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico dell’agenzia di scommesse sportive Snai vede favorita l’Entella, almeno per questa partita d’andata a Chiavari, ma senza differenze clamorose. Il segno 1 per la vittoria casalinga dei liguri è infatti quotata a 2,30, mentre si salirà a 3,10 in caso di pareggio e quindi naturalmente di segno X ed infine un colpaccio esterno dell’Ascoli (segno 2) pagherebbe 3,30 volte la posta in palio per chi puntasse sulla vittoria dei marchigiani.

