Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (18^ tappa Abbiategrasso Pratonevoso)

Diretta Giro d'Italia 2018 streaming video e tv 18^ tappa Abbiategrasso-Pratonevoso: percorso e orari, ci attende un nuovo arrivo in salita (oggi 24 maggio).

24 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia 2018: Yates fin dall'Etna ha dimostrato la sua forza in salita (LaPresse)

Il Giro d’Italia 2018 oggi vivrà la diciottesima tappa Abbiategrasso-Pratonevoso di 196 km, una frazione piuttosto lunga ma anche facile, almeno fino ai piedi della salita finale verso l’arrivo in quota di Pratonevoso. Negli ultimi 15 km il discorso naturalmente cambierà, sarà pane per gli scalatori e dunque accingiamoci a vivere il sesto arrivo in salita di questo Giro d’Italia, una giornata sicuramente meno impegnativa delle prossime due micidiali che andranno a completare il decisivo trittico sulle Alpi Occidentali, ma comunque molto importante. Al quartultimo giorno di corsa non si possono più fare molti calcoli, chi starà bene ha il dovere di attaccare. Saranno molte le province interessate dalla tappa odierna: prima quelle di Milano e Pavia in Lombardia, poi si passerà in Piemonte toccando quelle di Alessandria, Asti e Cuneo. Adesso però andiamo a scoprire più nel dettaglio tutte le informazioni utili per vivere questa 18^ tappa da Abbiategrasso a Prato Nevoso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 18^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la diciottesima tappa Abbiategrasso-Pratonevoso avranno inizio già alle ore 11.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.30 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO ABBIATEGRASSO PRATONEVOSO

La partenza della frazione odierna è in programma alle ore 12.00 da Abbiategrasso. Per circa 130 km sarà la tappa forse più facile dell’intero Giro d’Italia, con solo dei leggerissimi saliscendi nella zona di Montemagno e Castagnole Monferrato. Per il resto tutta pianura fino al traguardo volante di Grinzane Cavour al km 130,7: subito dopo, ci sarà da affrontare la salita di Novello, un Gpm di quarta categoria (km 140) che sarà utile per spezzare la monotonia e come assaggio di quello che ci attenderà nella parte finale di questa tappa. Al termine della discesa, si comincerà gradualmente a salire, si affronterà poi al km 169,9 il secondo traguardo volante di giornata, che sarà collocato a Mondovì; la salita vera e propria verso l’arrivo di Pratonevoso comincerà quando mancheranno 15 km al traguardo, cioè poco prima dell’abitato di Frabosa Sottana. La salita non può essere considerata particolarmente impegnativa, con una pendenza del 6,9% che si manterrà sempre abbastanza costante, pure se non mancheranno tratti più tosti, con una pendenza massima fino al 10%. Circa 15 km di salita non sono comunque uno scherzo, soprattutto a questo punto del Giro d’Italia, quando le energie cominciano a scarseggiare e in vista ci sono due giorni durissimi: chi sta meglio potrebbe approfittare di un tratto al 9% a circa 3 km dal traguardo per lanciare un attacco che potrebbe fare male a chi invece non starà così bene.

