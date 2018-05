Lautaro Martinez/ Video: Inter, ecco l'erede del Kun Aguero: qualità, potenza e senso del gol

Lautaro Martinez è un nuovo calciatore dell'Inter: ecco chi è l'erede del Kun Aguero, cresciuto sotto lo sguardo di Diego Milito e considerato il futuro dell'Albiceleste

Lautaro Martinez (Instagram)

Lautaro Martinez è un nuovo calciatore dell’Inter: l’attaccante argentino è in volo verso Milano per sostenere le visite mediche con il Biscione, che ha già raggiunto l’accordo con il Racing de Avellaneda negli scorsi mesi ed è pronto ad ufficializzare il suo arrivo. Il direttore sportivo Piero Ausilio ha già trovato l’intesa con il club di Primera Division: operazione da circa 20 milioni di euro più bonus, con il classe 1997 che metterà nero su bianco un contratto fino al 30 giugno 2023. Cresciuto nel settore giovanile de La Academia, Lautaro Martinez è reduce da una stagione di altissimo livello: 12 reti e 5 assist in campionato, ai quali bisogna aggiungere le 5 reti siglate in Copa Libertadores (in appena 5 partite). L’Inter è rimasta stregata dalle qualità del Toro, soprannome che gli hanno dato in patria: il partner ideale per Mauro Icardi…

CHI E' LAUTARO MARTINEZ

Alto 1,74 m, Lautaro Martinez in Argentina è considerato l’erede naturale di Sergio Aguero: qualità tecnica, potenza fisica e senso del gol. Nonostante abbia appena 21 anni, Martinez ha messo a segno 17 reti e 5 gol in 24 presenze con la formazione biancazzurra, guadagnandosi anche la chiamata di Jorge Sampaoli con la Nazionale. A molti ricorda Batistuta per movenze e qualità, ma il Toro è destinato a seguire le orme di Aguero: come el Kun è esploso in patria e proprio come lui ha iniziato a segnare valanghe di gol in tenera età. E c’è di più: decisivo per la sua crescita Diego Alberto Milito, direttore sportivo del Racing e leggenda di casa Inter. Lo stesso Lautaro lo ha confermato tempo fa: “Ho parlato con Diego Milito, mi ha spiegato cosa significa l’Inter, ne sono orgoglioso”.

© Riproduzione Riservata.