Mancini, primo allenamento con la nazionale/ “Buffon può essere convocato, per Balotelli dipende tutto da lui"

Mancini, primo allenamento con la nazionale e prima conferenza stampa: “Buffon può essere convocato, per Balotelli dipende tutto da lui". Interessanti parole del neo-ct

Roberto Mancini ct dell'Italia - LaPresse

Roberto Mancini ha tenuto il suo primo allenamento con la nazionale italiana, nel classico centro sportivo di Coverciano, alle porte di Firenze. Dopo la seduta, conferenza stampa di rito, durante la quale lo jesino ha guardato al futuro con ottimismo: «Resto fiducioso – ha ammesso - penso che questi giocatori possano diventare bravi e darci tanto, molti di quelli che sono qui sono giovani, non hanno giocato molto in Europa, ma faranno esperienza». La cosa certa è che gli azzurri devono tornare ad occupare il prima possibile il ruolo che gli spetta, e bisognerà tornare a vincere fin dalle amichevoli in programma in queste settimane: «Dobbiamo vincere, siamo l'Italia e nonostante le difficoltà bisogna vincere. Non conta che siano amichevoli, fare sempre del nostro meglio e vincere sempre».

“BUFFON PUO’ ESSERE CONVOCATO”

Fra i tanti giocatori che potrebbero tornare in pianta stabile in Nazionale, vi sarebbe anche Mario Balotelli, giocatore che Mancini conosce molto bene. A riguardo il ct ha spiegato: «Ci siamo solo salutati, ci sarà tempo per parlarsi e confrontarsi. Di sicuro ora è un po' più grande e più maturo, ha due bimbi. Questo aiuta. Mario Balotelli è un giocatore particolare – ha proseguito - era già da giovane un grande, poi non ha mantenuto. Dipenderà da lui perché sta facendo bene. Deve comportarsi bene, questo sarà importante». Infine un commento su Gigi Buffon, che negli scorsi giorni ha detto chiaramente di aver chiuso con la nazionale per non essere dipeso. Mancini sembra però pensarla diversamente: «Ci ho parlato al telefono, mi ha spiegato le sue intenzioni. Vuole continuare a giocare e chi gioca e sarà tra i migliori può essere chiamato in Nazionale».

© Riproduzione Riservata.