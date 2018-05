Marotta e la verità sul calciomercato Juventus/ “Emre Can arriva, compreremo un grande portiere, su Pogba…”

Marotta e la verità sul calciomercato Juventus: “Emre Can arriva, compreremo un grande portiere, su Pogba e Milinkovic Savic...". Tante dichiarazioni interessanti da parte dell'ad

L'ad della Juventus, Beppe Marotta, parla del calciomercato estivo - LaPresse

Svela tutto, o quasi, sul calciomercato della Juventus, l’amministratore delegato bianconero Beppe Marotta. A margine di un evento tenutosi questa mattina, il numero due di corso Galileo Ferraris ha trattato vari temi caldi in vista delle prossime settimane, a cominciare da Emre Can. Il centrocampista del Liverpool è in scadenza di contratto, e l’operazione sembra ormai definita: «Quando deciderà di lasciare il Liverpool penso avremo grandi chance, entro 10 giorni questa operazione si potrà definire». Marotta usa ancora il condizionale quindi, ma la sensazione circolante è che l’operazione sia di fatto definita, e verrà ufficializzata solo dopo la finale di Champions League in programma sabato prossimo. Da Emre Can a Perin. Sarà il guardiano del Genoa il sostituto di Buffon, e anche in questo caso, Marotta cerca di dribblare le domande dei cronisti.

PERIN, POGBA, MILINKOVIC SAVIC, MORATA...

L’ad juventino ha infatti confessato: «Un grande club come la Juventus deve avere due portieri all'altezza e non nascondo che andremo alla ricerca di un portiere di elevata caratura. E Perin è di grande caratura». Con il Genoa la trattativa sembrerebbe ben avviata, anche se serviranno ancora degli incontri per definirla. Niente da fare invece per il ritorno di Pogba e per Milinkovic Savic, due centrocampisti che piacciono molto ai campioni d’Italia, ma che hanno una valutazione troppo elevata: «Considerando il valore di mercato, non ci avventuriamo nella pista Milinkovic-Savic – ammette - Pogba? Fantamercato». Infine un commento su Morata, dato vicino ad un possibile ritorno a Torino. Marotta non sembra così possibilista, a meno che menta: «Si tratta semplicemente di voci e ci tengo a smentire perché noi abbiamo un reparto offensivo di grande caratura. Ogni operazione appare oggi utopistica».

© Riproduzione Riservata.