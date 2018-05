Renato Sanches al Napoli?/ Mendes ha proposto il jolly portoghese ad Ancelotti e De Laurentiis

24 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Renato Sanches (LaPresse)

Renato Sanches potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato del Napoli in questa estate 2018 che è cominciata con il botto per gli azzurri, cioè con l’arrivo di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore del Napoli. Proprio la presenza del tecnico emiliano potrebbe spingere Renato Sanches verso i partenopei, dal momento che fu Ancelotti a portare il giocatore portoghese al Bayern Monaco, dove a dire il vero Sanches non ha avuto un’esperienza molto felice, tanto che dopo una sola stagione i tedeschi lo hanno ceduto in prestito allo Swansea nella scorsa estate. Anche in Galles però il centrocampista portoghese ha fatto fatica e così, colui che solo due estati fa sembrava un fenomeno avendo contribuito da protagonista alla vittoria dell’Europeo 2016 del Portogallo a soli 19 anni, adesso è un talento da recuperare. Missione che potrebbe stuzzicare Ancelotti, il quale avrebbe il vantaggio di avere già lavorato per un anno con Renato Sanches, che giudica come un calciatore dall’enorme potenziale.

RENATO SANCHES AL NAPOLI: I DUBBI

Fin qui tutto bene: il problema è che il Napoli è abbastanza scettico dopo le ultime due deludenti stagioni vissute dal giocatore portoghese fra il Bayern e lo Swansea, di conseguenza la società partenopea non sarebbe particolarmente interessata a Renato Sanches. Per adesso dunque l’interesse è soprattutto da parte di Jorge Mendes, il potente procuratore del giocatore che, allettato dalla prospettiva di far allenare ancora Sanches da Ancelotti, secondo quanto riferisce CalcioNapoli24 avrebbe già proposto il giocatore al presidente Aurelio De Laurentiis e al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il Napoli però tentenna, certamente ha in questo momento altre priorità: il primo nome sulla lista dei centrocampisti è quello di Arturo Vidal. Anche per il cileno comunque bisognerà trattare con il Bayern Monaco, dunque è facile immaginare che nei vari colloqui fra le parti si possa parlare anche di Renato Sanches.

