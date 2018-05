Roma, Cristante è vicino/ 25 milioni di euro più 5 di bonus: affare in dirittura d’arrivo

Roma, Cristante è vicino, 25 milioni di euro più 5 di bonus: affare in dirittura d’arrivo per la squadra giallorossa, ad un passo dal primo grande colpo del prossimo calciomercato

Bryan Cristante ad un passo dalla Roma - LaPresse

La Roma potrebbe a breve assicurarsi uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico italiano. Stiamo parlando precisamente di Bryan Cristante, centrocampista dell’Atalanta nel giro della nazionale italiana. L’operazione non è ancora conclusa, ma si è incanalata sui giusti binari, e se tutto dovesse andare come previsto, la fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Come sottolineato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, ad inizio settimana ci sono stati due incontri importanti: il primo, lunedì, fra il direttore sportivo della Roma, Monchi, e Giuseppe Riso, l’agente del calciatore nerazzurro. Il secondo vis-a-vis si è invece consumato martedì, con le due società che hanno colloquiato direttamente in Lega Serie A.

GONALONS IN USCITA E POI?

Un’operazione che dovrebbe prevedere un esborso da parte della Roma di 25 milioni di euro con l’aggiunta di 5 di bonus. Ovviamente il condizionale è d’obbligo, visto il precedente Kessie della scorsa stagione, ma la Roma è attualmente la squadra con maggiori chance di assicurarsi il 23enne di scuola Milan. Se tutto andrà come previsto, Cristante potrebbe divenire a breve il primo grande colpo della Roma formato 2018-2019, un giocatore che andrà a rimpolpare il reparto di mezzo, che dovrebbe nel contempo prevedere l’uscita di Maxime Gonalons, tutt’altro che convincente in questa prima stagione a Trigoria. Attenzione anche a Strootman e Pellegrini, altri due giallorossi molto chiacchierati in ottica calciomercato estivo.

