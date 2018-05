Ronaldinho si sposa con due donne/ Per Priscilla e Beatriz regali e anelli uguali, oltre a una “indennità”

Ronaldinho si sposa con due donne, Priscilla Coelho e Beatriz Souza. Per loro regali e anelli uguali, oltre a una “indennità”. Le ultime notizie sul matrimonio "doppio"

24 maggio 2018 Silvana Palazzo

Ronaldinho si sposa con due donne (Foto: LaPresse)

Ronaldinho fa una doppietta, ma non in campo: l'ex campione brasiliano ha deciso di sposare due donne, con le quali peraltro già convive. Diventeranno sue mogli ufficiali ad agosto: il matrimonio sarà celebrato nell'intimità di Santa Monica, dove i tre vivono insieme. La sorella di Ronaldinho non ci sarà: Deisi si è detta contraria infatti allo stile di vita del fratello. Il problema in realtà è un altro: il Brasile la poligamia è un reato. Nonostante ciò Ronaldinho ha deciso di sposare ugualmente sia Priscilla Coelho che Beatriz Souza. In passato alcuni notai hanno già ufficializzato unioni di questo tipo e la corte suprema brasiliana si è anche espressa positivamente sulle unioni poliaffettive. Il caso Ronaldinho è destinato però a far discutere. Intanto l'ex fantasista di Paris St Germain, Barcellona e Milan ha scelto a chi affidare la musica della festa a cui parteciperanno i parenti più stretti: se ne occuperà il cantante Jorge Vercilo.

DAL BRASILE: RONALDINHO SI SPOSA CON DUE DONNE

La notizia del matrimonio di Ronaldinho è stata lanciata dal quotidiano O'Dia, secondo cui l'ex stella della Seleçao convolerà a nozze con due donne. Il calciatore avrebbe cominciato a uscire con Beatriz nel 2016, ma non avrebbe mai troncato la sua relazione con Priscilla, iniziata diversi anni prima. Le donne ricevono una “indennità” di circa 1.500 sterline dal calciatore che possono spendere come meglio preferiscono. Lui dal canto suo non fa differenze tra le due: fa regali identici a entrambe. La cerimonia sarà privata e si terrà nel quartiere di Rio de Janeiro dove Ronaldinho vive con le fidanzate Priscilla Coelho e Beatriz Souza. Le compagne del Gaucho sarebbero originarie di Belo Horizonte, lì dove nel 2012 Ronaldinho riuscì a conquistare la Copa Libertadores con l'Atletico Mineiro. Nei mesi scorsi ha consegnato loro un anello ciascuna, ad agosto ci sarà l'unione. La pratica non è consentita, visto che in Brasile si rischiano sei anni di prigione per quello che è a tutti gli effetti un reato, quindi la cerimonia non sarà ufficiale. I tre comunque vivono “armoniosamente” in un appartamento milionario in un condominio privato nel Bairo de Tijuca a Rio, proprio dove si terrà il matrimonio. Nei mesi scorsi il campione del mondo 2002 e pallone d'oro 2005 aveva annunciato un suo ingresso in politica con il Partito repubblicano brasiliano.

