Video/ Alessandria Feralpisalò (1-3): highlights e gol della partita (Serie C play off)

Video Alessandria Ferlapisalò (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita, valida per il primo turno nazionale dei play off di Serie C. Blu verdi ai quarti.

24 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Alessandria Feralpisalò (LaPresse)

Allo Stadio Giuseppe Moccagatta la Feralpisalò supera in trasferta l'Alessandria per 3 a 1. Nel primo tempo gli ospiti erano riusciti a passare in vantaggio per merito di Raffaello al 17' su assist di Magnino, raddoppiando inoltre a ridosso dell'intervallo grazie a Guerra, ispirtato da Staiti al 43'. Ad inizio secondo tempo i verdazzurri aumentano il distacco con Rinaldi al 49' e Cenciarelli al 57' mentre risulta inutile il calcio di rigore trasformato per i grigi da Mannini al 65'. In questo modo la Feralpisalò accede al prossimo turno dei playoff mentre l'Alessandria, in virtù anche del 3 a 2 maturato nella gara d'andata, viene eliminato.

Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Capone, della sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Nicco da un lato, Tantardini, Guerra e Martin dall'altro.

Alessandria-Feralpisalò 1 a 3 (p.t. 0-2; tot. 4 a 5)

IL TABELLINO

Reti: 17' Raffaello(F); 43' Guerra(F); 54' Sestu(A); 73' Ferretti(F).

Assist: 17' Magnino(F); 43' Staiti(F); 54' Piccolo(A); 73' Martin.

ALESSANDRIA Vannucchi, Celjak, Piccolo, Blanchard, Barloco; Gazzi, Nicco, Gatto; Sestu, Gonzalez, Marconi. All. Marcolini.

FERALPISALO' Livieri, Tantardini, Ranellucci, Marchi; Vitofrancesco, Raffaello, Staiti, Magnino, Parodi; Ferretti, Guerra. All. Toscano.

Arbitro: Capone (sezione di Palermo).

Ammoniti: 18' Tantardini(F); 59' Nicco(A); 60' Guerra(F); 61' Martin(F).

© Riproduzione Riservata.