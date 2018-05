Video / Pisa Viterbese (2-3): highlights e gol della partita (Serie C play off)

Video Pisa Viterbese (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita, valida per il primo turno nazionale dei play off di Serie C. Gialloblu ai quarti di finale.

24 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Pisa Viterbese (LaPresse)

Allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani la Viterbese supera in trasferta ed in rimonta il Pisa per 3 a 2. Nel primo tempo i padroni di casa erano inizialmente riusciti a portarsi in vantaggio con Ingrosso al 9' ma, al 32', Baldassin ha messo a segno il pareggio in favore degli ospiti. I gialloblu completano dunque il sorpasso al 49' con Rinaldi, seguito a sua volta da Cenciarelli al 57'. I nerazzurri tentano invano di riaprire i discorsi con il calcio di rigore siglato da Mannini al 65' senza però riuscire ad invertire la situazione. In questo modo, in virtù dello 0 a 1 maturato nella gara d'andata, il Pisa viene eliminato e la Viterbese accede al prossimo turno dei playoff.

Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Massimi, della sezione di Termoli, ha estratto il cartellino giallo 6 volte ammonendo rispettivamente Lisi, Maza ed Eusepi da un lato, Bismark, Celiento e Iannarilli dall'altro.

IL TABELLINO

Pisa-Viterbese 2 a 3 (p.t. 1-1; tot. 2 a 4)

Reti: 9' Ingrosso(P); 32' Baldassin(V); 49' Rinaldi(V); 57' Cenciarelli(V); 65' RIG. Mannini(P).

PISA Voltolini; Birindelli (66' Izzillo), Ingrosso, Sabotic, Filippini; Lisi, Gucher, De Vitis (66’Maza), Di Quinzio (59' Mannini); Negro (82' Giannone), Eusepi (66' Masucci).

VITERBESE Iannarilli; Celiento, Rinaldi, Sini, De Vito; Baldassin, Di Paolantonio, Benedetti (55' Cenciarelli); Vandeputte (55' Peverelli), Calderini (84' Zenuni), Bismark (De Sousa). All.Sottili.

Arbitro: Massimi (sezione di Termoli).

Ammoniti: 7' Bismark(v); 14' Celiento(v); 42' Lisi(P); 63' Iannarilli(V); 73' Maza(P); 81' Eusepi(P).

