Video/ Sambenedettese Piacenza (3-1): highlights e gol della partita (Serie C play off)

24 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Sambenedettese Piacenza (LaPresse)

Allo Stadio Riviera delle Palme la Sambenedettese supera per 3 a 1 il Piacenza. Nel primo tempo gli ospiti sono costretti a rimpiazzare per infortuni Di Cecco con Masciangelo già al 20' e rischiano grosso a causa dei 3 legni colpiti da Miracoli e Bellomo. Succede tutto praticamente nel secondo tempo, quando i calci di rigore trasformati da Miracoli al 50' ed all'88', intervallati dalla rete di Rapisarda di testa su assist di Silva al 61', chiudono i conti in favore dei marchigiani, rendendo inutile la marcatura di Franchi per i biancorossi nel recupero al 91'. In questo modo la Sambenedettese accede al turno successivo dei playoff eliminando il Piacenza in virtù anche dell'1 a 2 maturato nella gara d'andata. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Maggioni, della sezione di Lecco, ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente da un lato, dall'altro.

IL TABELLINO

Sambenedettese-Piacenza 3 a 1 (p.t. 0-0; tot. 4 a 3)

Reti: 50'RIG., 88'RIG. Miracoli(S); 61' Rapisarda(S); 91' Franchi(P)

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Perina; Rapisarda, Conson, Miceli, Patti (72' Di Pasquale); Gelonese, Bove (74' Di Massimo), Marchi (84' Tomi); Valente, Miracoli, Bellomo (84' Candellori). All. Moriero.

PIACENZA (3-5-2) Fumagalli; Bini (62' Di Molfetta), Silva, Pegreffi; Di Cecco (20' Masciangelo), Dalla Latta, Taugordeau (76' Franchi), Segre, Castellana; Pesenti, Romero (62' Corazza). All. Franzini.

Arbitro: Maggioni (sezione di Lecco).

Ammoniti: 52' Bellomo(S); 52' Bini(P); 69' Perina(S); 72' Patti(S); 73' Pesenti(P).

