Wolfsburg Lione/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, risultato live (finale donne Champions)

Diretta Wolfsburg Lione (donne), streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Finale della Champions League femminile, in programma al Lobanovskiy di Kiev

24 maggio 2018 Claudio Franceschini

Wolfsburg Lione è la finale femminile della Champions League 2017-2018: si gioca alle ore 18:00 di giovedì 24 maggio presso il Valeriy Lobanovskiy Stadium di Kiev, stessa città ma impianto diverso rispetto alla finale maschile tra Real Madrid e Liverpool (era successo così anche lo scorso anno). E’ la finale più attesa: il Lione ha vinto le ultime due edizioni del torneo e ha quattro titoli negli ultimi sette anni, il Wolfsburg ha fatto doppietta nel 2013 e 2014 e insieme, dal 2010 a oggi, queste due squadre hanno giocato e perso altre due finali (due le francesi). Davvero difficile pronosticar quale squadra possa vincere; forse il Lione parte leggermente favorito, ma siamo ai dettagli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Wolfsburg Lione non sarà trasmessa in diretta tv, almeno stando alle ultime indiscrezioni; tuttavia potrebbe essere possibile la visione della finale femminile di Champions League in diretta streaming video, essendosi ventilata l’ipotesi della trasmissione sul canale ufficiale YouTube della UEFA. Ovviamente per accedere alle immagini avrete bisogno di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito www.uefa.com, accedendo all’apposita sezione, troverete tutte le informazioni utili sulla partita di Kiev, come le rose delle due squadre che saranno in campo e qualche statistica sulle giocatrici.

RISULTATI E PRECEDENTI

Per la terza volta negli ultimi sei anni, Wolfsburg e Lione si affrontano in finale di Champions League (una vittoria a testa) e questo dà l’esatta dimensione di quanto le due squadre siano dominanti nel panorama del calcio femminile europeo; infatti, come abbiamo già ricordato, almeno una delle due è stata sempre presente in finale dal 2010 a oggi con la sola eccezione di tre anni fa, quando il Francoforte ha battuto il Psg. A dire il vero dal 2002, anno della prima edizione di questa coppa, non c’è stata grande alternanza; tedesche e francesi come poi vedremo hanno dominato. Ad ogni modo in questa Champions League il Wolfsburg ha superato ai sedicesimi l’Atletico Madrid, poi ha fatto fuori la Fiorentina e lo Slavia Praga mentre in semifinale si è liberato del Chelsea, sempre dominando e a suon di gol (addirittura 33 in otto partite). Non da meno il Lione: Medyk Konin e BIIK Kazygurt le prime squadre eliminate con 30 gol complessivi, poi le due vittorie contro il Barcellona e il superamento del Manchester City. In totale 34 gol, appena uno in più del Wolfsburg perchè dopo i primi due turni le francesi hanno incontrato decisamente più difficoltà nel raggiungere la finale.

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBURG LIONE

Il Wolfsburg scende in campo con il 4-1-4-1: davanti al portiere Schult c’è una linea difensiva con Blasse e Maritz sugli esterni, mentre capitan Fischer e Goessling giocano al centro. L’islandese Gunnarsdottir gioca davanti al reparto, mentre Harder e Popp sono i centrali in mediana o comunque sulla trequarti a supporto della prima punta Pajor; a Dickenmann e Graham Hansen il compito di allargare il gioco schierandosi sulle corsie laterali. Il Lione invece gioca con il 3-4-3: Renard, Kumagari e Bathy formano la difesa davanti al portiere Bouhaddi, mentre Bronze e Majri hanno una proiezione decisamente più offensiva che difensiva ma dovranno anche dare una mano importante alla retroguardia. In mezzo al campo ci sono Henry e Abily; Marozsan e Le Sommer gli esterni del tridente nel quale la prima punta è Ada Hegerberg.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai danno il vantaggio al Lione: il segno 2 che regola la vittoria della squadra francese vale infatti 1,83 contro la quota di 3,90 che è stata posta sul segno 1, eventualità da giocare qualora pensiate nel successo del Wolfsburg. Il segno X identifica il pareggio, e se le cose andassero in questo modo la finale della Champions League si risolverà ai tempi supplementari e, qualora le cose non dovessero cambiare anche dopo 120 minuti, ai calci di rigore; il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe invece di 3,20 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

