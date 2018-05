Calendario play off Primavera 1/ Tabellone fase finale: le date di semifinali e finali

Calendario play off Primavera 1: le date di semifinali e finali e il tabellone per lo scudetto 2017-2018 del primo campionato giovanile. A breve il turno preliminare.

25 maggio 2018 Michela Colombo

L'Inter Primavera, vincitore scudetto 2016-2017 (LaPresse)

Terminato il campionato primavera 1 è tempo di play off anche per la prima serie riservata alla categoria giovanile: a chi andrà lo scudetto 2017-2018? Il titolo del trofeo Giacinto Facchetti è ancora in palio ma la Lega serie A ha nel frattempo diramato il calendario ufficiale per la Fase finale, a pochi giorni dal via del primo turno preliminare. Nella stagione 2017-2018 infatti pure i play off del primo campionato giovanile ha cambiato formula: dalla Final eight della precedente stagione (che però comprendeva ben tre gironi nella sua fase regolare) a un tabellone molto più contenuto ma non per questo meno emozionate. Ecco infatti che secondo l’attuale formula, i club della Primavera 1 che hanno terminato la stagione regolare dalla sesta alla terza posizione tra poco giorni si incontreranno per disputare un turno preliminare, composto da match di andata e ritorno. A seguire le due vincenti di questa parte del tabellone affronteranno in semifinale Atalanta e Inter primavera, ovvero i due club che hanno chiuso la stagione occupando i primi due posti in classifica. Qui sarà match unico con tempi supplementari e calci di rigore in caso di partita: medesima formula ovviamente per la finalissima che mette in palio lo scudetto 2017-2018.

LE DATE DELLA FASE FINALE

Ricordata la formula innovativa per questa stagione 2017-2108 della Fase finale del Campionato Primavera 1 andiamo a vedere come si configura il calendario ufficiale il tabellone, da poco formalizzato dalla lega Serie A. Ecco quindi che dopo il primo turno eliminare (che si svolgerà nelle giornata del 26 e 31 maggio), la prima semifinale è attesa il prossimo 5 giugno: in campo ci sarà l’Atalanta, prima nella classifica della regular season, pronta a affrontare la vincete dei play off tra Fiorentina e Torino. Il prossimo 6 giugno invece è attesa la seconda semifinale della fase finale: in campo ecco l’Inter Primavera (seconda classificata) contro la vincente dei play off tra Roma e Juventus. Già organizzata in calendario anche la finalissima dello scudetto primavera 1 2017-2018: la partita sarà alle ore 20.45 il prossimo sabato 9 giugno presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

CALENDARIO E TABELLONE

TURNO PRELIMINARE

Andata: 26 maggio 2018 Juventus-Roma - Torino-Fiorentina

Ritorno: 31 maggio 2018 Roma-Juventus - Fiorentina-Torino

SEMIFINALI

5 giugno 2018 Atalanta- Vincente Torino-Fiorentina

6 giugno 2018 Inter-Vincente Juventus-Roma

FINALE

9 giugno 2018: Mapedi Stadium ore 20.45

