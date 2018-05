Cima Coppi, cos’è?/ Video, la scalata più alta del Giro d’Italia: il Passo dello Stelvio è leggenda

Cima Coppi, cos’è? Video, la scalata più alta del Giro d’Italia: il Passo dello Stelvio è leggenda. Si correrà oggi sulla Cima Coppi, il punto più alto toccato dalla carovana dei ciclisti

Pantani, re della Marmolada nel 1998

Oggi, in occasione della 19esima tappa del Giro d’Italia 2018, si terrà la Cima Coppi. Non tutti lo sanno, ma con questo termine si indica la montagna più alta scalata dai ciclisti durante il Giro d’Italia. Ad ogni annata varia (può ripetersi ovviamente più volte nel tempo), e quest’anno l’ambito riconoscimento se l’è assicurato il Colle delle Finestre, passo alpino di 2.176 metri, situato nella Valle di Susa, in Piemonte. E’ la seconda volta che questa scalata viene percorsa dalla carovana del giro, e la precedente occasione si è avuta tre anni fa, durante il Giro del 2015, con vittoria di Mikel Lenda. La Cima Coppi è una scalata leggendaria, vinta negli anni da ciclisti del calibro di Pantani, Nibali, Scarponi, Indurain, Chiappucci e via discorrendo.

LA LEGGENDA DELLO STELVIO

Deve il suo nome, come è giusto che sia, ad una leggenda del ciclismo italiano e mondiale come Fausto Coppi, che morì nel 1960. La direzione del Giro d’Italia decise di introdurre la Cima cinque anni dopo, nel 1965, in omaggio proprio all’Airone, ciclista che volava quando bisognava scalare i passi montani. Come abbiamo detto prima, ogni anno, la vetta della corsa tricolore, cambia, ma se chiedete ad un esperto qual è la vera Cima Coppi, vi risponderà senza ombra di dubbio il Passo dello Stelvio. Oltre ad essere il punto più alto mai raggiunto dal Giro con i suoi 2735 metri di altitudine, è anche il luogo dove si consumò forse la più grande impresa ciclistica della storia: nel 1953 vinse Coppi dopo un’incredibile rimonta su Koblet, e dopo aver raggiunto lo Stelvio con un vantaggio mostruoso di cinque minuti. Fra le grandi imprese sulla Cima Coppi ve ne è un’altra storica, e nel contempo malinconica, quella di un altro grandissimo del mondo delle due ruote, Pantani, che nel 1998 dominò la Marmolada come potete trovare in questo video da brividi

