Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (19^ tappa, oggi)

Classifica Giro d'Italia 2018, la maglia rosa e le altre graduatorie: Simon Yates è sempre leader, ma Dumoulin, Pozzovivo e Froome sono minacciosi (19^ tappa, oggi)

25 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Classifica Giro d'Italia 2018: Simon Yates, maglia rosa a rischio? (LaPresse)

Arrivano i due giorni decisivi per la classifica del Giro d’Italia 2018 e i giochi sono apertissimi: Simon Yates indosserà anche oggi la maglia rosa, ma dopo le difficoltà manifestate ieri sulla salita verso Pratonevoso la sua leadership è meno salda e sono ben tre i pretendenti che lo inseguono da vicino nella classifica generale del Giro d’Italia numero 101. Infatti adesso a Yates sono rimasti solamente 28” di vantaggio su Tom Dumoulin, che ha attaccato per primo causando dunque le difficoltà del capitano della Mitchelton-Scott. Oggi però ci attende un tappone micidiale, che potrebbe mettere in difficoltà chiunque ma che sulla carta dovrebbe risultare indigesto soprattutto all’olandese, che di certo è il meno scalatore fra i quattro uomini più forti di questo Giro d’Italia. Inutile però fare troppi ragionamenti: a questo punto più che le caratteristiche tecniche contano le energie residue e da questo punto di vista i segnali lanciati ieri da Dumoulin sono certamente stati migliori di quelli di Yates, che per la prima volta ha ceduto sotto il peso degli attacchi degli avversari.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA: TRE INSEGUITORI PER SIMON YATES

Il duello per la vittoria di questo Giro d’Italia 2018 non sarà però ristretto a Simon Yates e Tom Dumoulin. Infatti anche Domenico Pozzovivo e Chris Froome ieri hanno staccato Yates e adesso sono rispettivamente terzo a 2’43” e quarto a 3’22”. Distacchi comunque netti, ma che alla vigilia di due tappe così difficili come quelle di oggi e domani non danno certezze, anche perché sia il lucano della Bahrain-Merida sia il britannico del Team Sky stanno bene in questa terza settimana ed entrambi in salita vanno forte. Pozzovivo sta già vivendo il miglior Giro della sua carriera, si è messo alle spalle le cronometro e sulle salite di questi due giorni potrebbe regalarsi un sogno bellissimo; in agguato però c’è anche Froome, che certamente fa paura a tutti perché quattro Tour de France naturalmente non si vincono per caso e il terreno per ribaltare la situazione sicuramente c’è ancora per chi in salita quando sta bene non teme alcun confronto, come abbiamo già visto sullo Zoncolan. Molto più difficile la situazione per Thibaut Pinot, che non ha convinto né nella cronometro né a Pratonevoso: il francese è quinto a 4’24”, ma più che il distacco è il calo di forma che lo mette decisamente in secondo piano rispetto ai primi quattro.

LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando delle altre classifiche del Giro d’Italia, partiamo dalla maglia bianca perché Miguel Angel Lopez certamente non punta solamente ad essere il leader della classifica dei giovani: il colombiano ha allungato a 1’05” il proprio vantaggio su Richard Carapaz, ma è anche sesto nella generale a 4’54” da Yates e da scalatore puro certamente proverà a fare grandi cose fra oggi e domani, magari sfruttando anche il gioco di squadra con Pello Bilbao, dal momento che la Astana è l’unica squadra ad avere due corridori fra i primi dieci della classifica di questo Giro d’Italia 2018. Oggi sarà una giornata importantissima anche per la maglia azzurra della classifica Gpm, visto che di salite ce ne saranno tantissime e saranno moltissimi anche i punti in palio: il leader è sempre Simon Yates davanti a Giulio Ciccone, che indosserà il simbolo del primato dal momento che naturalmente il britannico deve indossare la maglia rosa. Infine la classifica a punti, che è il grande obiettivo di Elia Viviani: il veronese ha sempre 58 punti di vantaggio su Sam Bennett e la maglia ciclamino di Roma è dunque sempre più vicina, ma prima ci sono due giornate nelle quale i velocisti dovranno pensare solamente a sopravvivere e sconfiggere il loro grande nemico, il fuori tempo massimo.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Simon Yates (Gbr) in 75h06'24"

2 Tom Dumoulin (Ned) +28"

3 Domenico Pozzovivo (Ita) +2'43"

4 Chris Froome (Grb) + 3'22"

5 Thibaut Pinot (Fra) +4'24"

7 Rohan Dennis (Aus) + 5'09"

6 Miguel Angel Lopez (Col) +4'54"

8 Pello Bilbao (Spa) +5'54"

9 Richard Carapaz (Ec) +5'59"

10 Patrick Konrad (Aut) + 7'05"

© Riproduzione Riservata.