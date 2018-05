Daniele De Rossi/ “Vogliamo scucire lo scudetto alla Juventus, sono molto legato a Spalletti, senza Totti...”

Daniele De Rossi, capitano Roma - LaPresse

Chiude la stagione 2017-2018 il capitano della Roma, Daniele De Rossi. Il centrocampista giallorosso ha rilasciato un’intervista a 360° al canale di casa, RomaTv, mettendo ben in chiaro quale sarà l’obiettivo per il prossimo campionato: «L’obiettivo è continuare a giocare come quest’anno. Vogliamo dare fastidio alla Juventus fino alla fine del campionato, magari togliendogli lo scudetto dal petto». E’ già catapultato alla prossima annata quindi il capitano romanista, che tra l’altro, ha il contratto in scadenza a giugno dell’anno venturo. Chissà se De Rossi proseguirà o meno la sua permanenza nella capitale, o se seguirà le orme del maestro Francesco Totti. «Questa stagione in realtà è iniziata il 28 maggio scorso – dice a riguardo l’ex Capitan Futuro - È una nuova vita, per Francesco ma anche per i romanisti».

“MOLTO COMPLICATO SENZA TOTTI”

«La prima stagione senza di lui è stata complicata», ha ammesso De Rossi, una prima stagione in cui si è registrato anche l’arrivo di un tecnico giovane, su cui pochi avrebbero scommesso: «Non era facile, una scelta che aveva fatto storcere la bocca a qualcuno – dice a proposito di Di Francesco - leggevo i giornali, si è rivelata una scelta vincente». De Rossi non si dimentica però del suo vecchio allenatore, Luciano Spalletti («Io gli sono molto legato».), quindi conclude con una battuta su Alisson, che all’inizio della stagione non era stato ben compreso dallo stesso centrocampista giallorosso: «Io dicevo: come si fa a spendere 10-12 milioni per un portiere? Avevamo Szczesny. E invece Alisson è un fenomeno e tiene alla Roma».

