Diretta Sbk 2018/ Superbike streaming video e tv, prove libere Fp1,Fp2 e Fp3. Orari e tempi (Gp Gran Bretagna)

Diretta Sbk 2018: info streaming video e tv delle tre prove libere attese oggi 23 maggio per il Gp di Gran Bretagna. La Fp1, Fp2, Fp3 avranno luogo a Donington.

25 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Gp Gran Bretagna 2018 (LaPresse)

Dopo l’emozionante prova di Imola che ha di nuovo consacrato Jonathan Rea, il mondiale della Superbike fa tappa sull’iconico circuito di Donington, dove questo weekend si correrà il Gran Premio della Gran Bretagna 2018. Oggi si darà il via come al solito con le prime tre sessioni di prove libere e l’attesa è tantissima. Questa è senza dubbio una delle tappe più attese degli appassionate della Sbk e non solo: il calore del pubblico è notoriamente alto e non mancheranno in pista i beniamini di casa. Tutti i protagonisti delle vette della classifica dei piloti hanno un passato personalissimo qui a Donington, e per molti si tratta quasi della pista di casa visto che sono inglesi Jonathan Rea, Leon Camier, Chaz Davies, Alex Lowes, Tom Sykes e Leon Haslam. I nomi di peso quindi non mancheranno e ovviamente tutti vorranno già dar prova della loro forza fin da oggi, venerdi 25 maggio, nelle prime tre sessioni di prove libere, di cui ora vedremo gli orari nel dettaglio. Segnaliamo quindi che, calcolando l’ora di fuso tra l’Italia e la Gran Bretagna, la Fp1 è attesa alle ore 10.45 e terminerà alle ore 11.25, mentre la Fp2 sarà tra le ore 13.30 e le 14.10: per la Fp3 gli orari saranno 17.00 e 17.45.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Dobbiamo ricordare che per la giornata di oggi (come già negli anni scorsi) non ci sarà una diretta tv delle tre sessioni di prove libere perché Mediaset ed Eurosport - che detengono i diritti della Sbk - trasmettono solo i principali appuntamenti del sabato e della domenica della Superbike. Di conseguenza non ci sarà nemmeno una diretta streaming video ufficiale, dunque il miglior punto di riferimento per seguire il venerdì di Donington resta il sito Internet ufficiale del Campionato all'indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l'account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

IL TRACCIATO

Come abbiamo detto, la prova di Donintgon è tra le più attese da parte di tutti, appassionati e piloti della Superbike: proprio qui il campionato Mondiale Motul Fim Sbk ha mosso i primi passi, in questo circuito situato nelle colline del Leicestershire. Diamo allora qualche dettaglio tecnico prima che le tre sessioni di prove libere abbaino inizio per l’edizione 2018 del Gp di Gran Bretagna. La pista è lunga infatti ben 4023 km e presenta un tratto in rettilineo alla griglia di partenza lungo 550 metri. La Fp1, Fp2 e Fp3 oltre che tutte le altre sessione di questo weekend della Sbk si correranno in senso orario ma la griglia di partenza è posta a sinistra: in tutto si contano 12 curve di cui 7 a destra e 5 a sinistra

© Riproduzione Riservata.