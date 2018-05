Fabio Aru si ritira dal Giro d'Italia 2018/ Il ciclista sardo getta la spugna nella 19^ tappa

Ritiro Fabio Aru dal Giro d’Italia 2018: il sardo alza bandiera bianca e lascia la Corsa Rosa dopo pochi km del tappone di oggi, finisce un calvario per lui (19^ tappa)

25 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Fabio Aru (LaPresse)

Fabio Aru si è ritirato dal Giro d’Italia 2018 dopo pochi chilometri del durissimo tappone di montagna in programma oggi da Venaria Reale a Bardonecchia. Il capitano della UAE Team Emirates ha dunque alzato bandiera bianca ponendo fine al proprio calvario cominciato ormai da diversi giorni. Questo infatti per Fabio Aru è stato un Giro d’Italia da dimenticare, che lo aveva già portato sull’orlo del ritiro domenica verso Sappada, quando il campione d’Italia alla fine decise di proseguire, subendo però un ritardo di una ventina di minuti che naturalmente aveva posto fine alle ambizioni di classifica per Aru. La speranza di Fabio era quella di lasciare il segno nella terza settimana, ma dopo una buona cronometro (sia pure con la penalizzazione tramite Var per la scia) Aru si era staccato sia verso Iseo sia nella salita finale di ieri verso Pratonevoso. Evidentemente la condizione di forma proprio non c’è, impossibile anche sognare di lasciare il segno almeno con una fuga alla ricerca di un successo di tappa sulle montagne che nel Giro del 2015 videro due vittorie consecutive di Fabio Aru a Cervinia e al Sestriere.

IL RITIRO DI FABIO ARU

Oggi molti speravano che Fabio Aru potesse andare in fuga proprio con l’obiettivo della vittoria di giornata, ma la realtà ha detto che il campione d’Italia si è staccato già all’inizio della prima salita di giornata, il Colle del Lys - di certo non la più impegnativa del micidiale tappone odierno. A quel punto la giornata si sarebbe trasformata in un calvario con l’unico obiettivo di arrivare al traguardo entro il tempo massimo e con il rischio di chiedere uno sforzo eccessivo a un fisico evidentemente non in forma. Di conseguenza a quel punto il ritiro è stata una scelta inevitabile e anche corretta. Resta la delusione cocente di un Giro d’Italia completamente da dimenticare, sul quale anche si dovrà indagare per capire i motivi della debacle di un corridore che in carriera vanta un terzo e un secondo posto nella Corsa Rosa, oltre alla Vuelta vinta nel 2015. Dopo la mancata partecipazione dell’anno scorso a causa di un infortunio in fase di preparazione, negli ultimi due anni il rapporto di Fabio Aru con il Giro d’Italia è stato decisamente complicato.

