Federica Pellegrini/ “Matteo Giunta, è simbiosi. Tv? Mi preparo con un tutorial. E dopo il 2020 cambio mondo”

25 maggio 2018 Silvana Palazzo

Federica Pellegrini (Foto: LaPresse)

Federica Pellegrini si divide tra allenamenti e tv: si sta preparando infatti per gli Europei di Glasgow e per la nuova edizione di Italia's got talent. La campionessa di nuoto ha scelto di debuttare in televisione con programma che sente molto vicino alla sua vita. «Ed è un'occasione per conoscere dinamiche nuove, per mettermi in gioco: sembra facile ma serve preparazione. Io ho il mio autore di riferimento, mi collego con skype, ho il tutorial». Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport Federica ha assicurato che la tv ora non è un rischio per lei: «Non perdo tantissimo allenamento per le sessioni di audizioni, salto solo i Giochi del Mediterraneo. Imparo ancora dallo spettacolo, aumenta la fiducia in me stessa e cresco, mi metto in gioco su altre cose dopo aver fatto tutto in carriera». All'orizzonte ci sono le Olimpiadi di Tokyo 2020, del resto a Federica non piace guardarsi alle spalle. Infatti non ha ancora rivisto la gara dei Mondiali di Budapest: «Se lo farò è solo per la telecronaca, perché mi fa venire da ridere. Compreso il mio show finale».

DOPO LE OLIMPIADI 2020 IL RITIRO

Federica Pellegrini nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro, partendo dalla scelta di Gianluigi Buffon, che ha lasciato la Juventus ma non si è ritirato. «È una scelta logica. Vuole rincorrere il sogno Champions, un tassello per essere in pace. Giusto che faccia di tutto, se lo vuole». La nuotatrice invece sa già quando si fermerà: «Dopo Tokyo 2020 chiudo la mia carriera, penso già alla festa da fare. Non ho paura del ritiro». Da capire che tipo di progetti sceglierà di coltivare, e non è detto che riguardino lo sport. «Ora non mi fa impazzire l'idea di restare nello sport, dopo il 2020 vorrei buttarmi in un altro mondo. Dovrò valutare bene ogni così». Recentemente invece si è rilassata ritagliandosi del tempo per andare al concerto di Jovanotti con la sua famiglia. «Lorenzo non sapeva fossi lì, mi ha scritto: "perché non mi hai detto niente?" Mi sono goduta la serata con i miei. Eravamo nascosti. Cantare e ballare con tutti "L'ombelico del mondo" è stato bellissimo. Per me Verona è bellissima».

FEDERICA PELLEGRINI E IL GOSSIP

Mentre finiva la storia con Filippo Magnini, è cresciuta la simbiosi con Matteo Giunta per Federica Pellegrini. Ma per la campionessa di nuoto resta un allenatore: «È una persona salda, che per me è fondamentale. Ha capito il meccanismo, il mio mondo, e l'ha gestito in maniera perfetta: su questo ci siamo trovati subito. Lui non mi ha cambiata, ma è arrivato in un momento della mia vita un po' turbolento a calmare le acque, perché è arrivato dopo Londra 2012. Forse avevo bisogno di calma e lui è la tranquillità fatta persona». Nessun problema per le foto che li ritraggono insieme, del resto lavorano insieme per tantissime ore al giorno. E infatti si è abituata alla presenza dei paparazzi in piscina. La sportiva più social d'Italia in questo momento non sente di condividere nulla, ma per una ragione semplice: non c'è nulla. «È difficile nascondere l'amore, quando c'è una persona importante nella tua vita, penso si vedrà».

