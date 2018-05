Froome attacca a 80 chilometri dal traguardo/ Video, Giro d'Italia 2018: la “frullatona” fa impazzire i social

Froome attacca a 80 chilometri dal traguardo: video, Giro d'Italia 2018. La “frullatona” del ciclista britannico fa impazzire i social. Le ultime notizie

25 maggio 2018 Silvana Palazzo

Froome attacca a 80 chilometri dal traguardo

Chris Froome non vuole solo mettere la sua firma sul Giro d'Italia 2018, ma riscrivere la storia del ciclismo. Il vincitore delle ultime tre edizioni del Tour de France si è reso protagonista di uno show che resterà impresso nella leggenda di questo sport. Il capitano del Team Sky, attardato di 3'22'' da Simon Yates, già sulle prime rampe del Colle delle Finestre, che è la salita regina della diciannovesima tappa, ha “frustrato” i propri compagni di squadra. Il britannico ha deciso di agire in prima persona e quindi ha piazzato a 80 chilometri dal traguardo una “frullata” micidiale andando via in solitaria. Il suo tentativo di fuga è apparso davvero clamoroso: è cominciato nel primo chilometro sullo sterrato dell'Inferno delle Cozie, quando alla Cima Coppi mancavano ancora 8 chilometri. Così Froome ha messo in ginocchio Tom Dumoulin e Domenico Pozzovivo. Ora è alla portata l'obiettivo di ribaltare la classifica generale.

FROOME ATTACCA A 80 CHILOMETRI DAL TRAGUARDO

Il ciclismo è uno sport che sa regalare emozioni uniche e incredibili. Forti sono quelle che vuole trasmesse Chris Froome, il quale quando mancano 80 chilometri al traguardo di Bardonecchia prende e se ne va. Nessuno riesce a stare al passo del suo attacco. I social sono impazziti per lui. «Froome va via da solo ad 80km dal traguardo. Possiamo chiudere tutto?», scrive un utente su Twitter. «Chiamatelo pure robot, ma qui stiamo vedendo tanta tanta roba», aggiunge un altro appassionato di ciclismo. «Quest'azione di Froome ha un solo ed unico messaggio: voglio vincere il il Giro d'Italia!» e «Froome! Cosa fa?? Pazzo! Da solo!!! Vuole proprio farsi tifare» sono altri due tra i tantissimi messaggi pubblicati in Rete. Ma c'è anche chi ricorda l'impresa di Pantani, quando nel 1998 strappò la maglia gialla a Jan Ullrich sotto il diluvio universale in una tappa che ha fatto la storia del Tour de France. Oggi ci prova Froome al Giro d'Italia.

Ojo a la etapa del #Giro101 que puede ser histórica. Simon Yates descartado de la general a 90km de meta. Bravo por Chris Froome y su valentía. Espectáculo total pic.twitter.com/oUrl1wb0qk — Jaime Velasco (@jaimevelasco24) 25 maggio 2018

Nerves. Of. Steel ??



Chris Froome is flying #Giro101 pic.twitter.com/Dl7Nr2hOzG — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 25 maggio 2018

© Riproduzione Riservata.